В России назвали самую мощную ракету в мире

Зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета российского производства «Сармат» является самой мощной в мире. В беседе с «Лентой.ру» парламентарий рассказал о ее ключевой особенности.
«"Сармат" — жидкотопливная межконтинентальная баллистическая ракета, дальность полета которой сейчас заявляется порядка 18 тысяч километров, массой более 200 тонн и забрасываемой массой до 10 тонн. Таким образом она становится самой мощной ракетой в мире, придя на смену легендарному комплексу "Воевода"», — объяснил Спиридонов.
Александр Спиридонов
зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле
Другой важной особенностью, по словам депутата, является возможность несения современных боеголовок «Авангард», которые, как отметил собеседник «Ленты.ру», имеют непредсказуемую траекторию полета и гиперзвуковую скорость,
«"Сармат" не просто превосходит зарубежные аналоги, но и надолго будет недостижима для Запада», — заключил парламентарий.
Ранее сообщалось, что «Сармат» был поставлен на опытно-боевое дежурство. Уточнялось, что постановка комплекса на дежурство была осуществлена в Ужурском соединении Ракетных войск стратегического назначения параллельно с проводимыми летно-конструкторскими испытаниями изделия.