Польские СМИ, опровергая передачу Украине танков Abrams из своих арсеналов, пишут об отличиях версий M1A1 для Польши и ВСУ

На днях в глобальной сети «интернет» появились первые фотографии украинских танков M1A1 Abrams. Поляки, как и другие европейцы-светочи демократии, уже изрядно психологически и финансово «поиздержались» на спонсирование украинских националистов, к которому призывает Вашингтон. Польское руководство опасается вызвать негативную реакцию общественного мнения, которое может сформировать мысль, что именно Польша передала Украине танки из своих арсеналов.

Именно поэтому, на сайте одного польского популярного издания вышла статья, в которой эксперты решили обозначить отличия между танками M1A1 Abrams, полученными Варшавой и ВСУ. Мол, это точно не те танки, которые США поставили нам, Польше.

Во-первых, пишут польские эксперты, Польша, и Украина эксплуатируют два разных, хотя и очень похожих варианта танка M1A1 Abrams. Польша получила модифицированные машины M1A1FEP, ранее служившие в Корпусе морской пехоты США. Украина же получила модифицированные танки M1A1SA, ранее находившиеся в стратегическом резерве армии США.

Далее авторы статьи отмечают, что в Польше часто звучат ошибочные замечания о том, что как танки M1A1FEP для Польши, так и танки M1A1SA для Украины окрашены в якобы «польский» камуфляж.

На самом деле эти машины окрашены в узор под названием NATO 3 Color Woodland.

Между польским и украинским вариантами имеются и другие различия. Отличить танки проще всего по гранатометам, которые установлены по бортам башни. Машины M1A1SA оснащены стандартными пусковыми установками M250 армии США. Они представляют собой цельную металлическую отливку, если смотреть спереди, геометрически напоминает треугольник, имеет 6 стволов калибра 66 мм.

Между тем, танки M1A1FEP имеют пусковые установки M257, причем каждая из них фактически состоит из двух соединенных между собой пусковых установок M243. В свою очередь, пусковая установка М243 имеет 4 ствола, а у М257 8 стволов калибра 66 мм.

Другим, возможно, несколько более сложным методом идентификации является сравнение встроенных боевых модулей командира. M1A1SA имеет оригинальную версию SCWS, который имеет прицел командирского боевого модуля и дистанционный тепловизионный прицел.

В конце статьи польские эксперты подводят итог заключением, что все утверждения о том, что Польша передала Украине свои танки М1А1, являются ложными.