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Военное обозрение

Американский эксперт: США захотели начать переговоры с Россией по Украине из-за отсутствия у ВСУ шансов на успех

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Источник изображения: topwar.ru

В последнее время позиция США относительно мирных переговоров по украинскому конфликту претерпела существенные изменения. Об этом сообщает американский эксперт, профессор Питтсбургского университета Дэниел Ковалик в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Аналитик утверждает, что США захотели начать переговоры с Россией по Украине из-за отсутствия у ВСУ шансов на успех. Провал летне-осеннего контрнаступления украинской армии и последующие события убедили американскую администрацию в бесперспективности поддержки Украины. Власти США озадачены тем, что вооруженные силы страны рассредоточены по всему миру.

Если Украина потерпит полное военное поражение в конфликте, это будет страшным ударом для Соединенных Штатов. На этом фоне переговоры становятся «меньшим злом», даже если по их результатам Украине придется отказаться от ряда территорий.

По утверждению Ковалика, еще в марте 2022 года можно было заключить соглашение с Россией. Однако американские власти тогда не захотели этого делать. В итоге на поле боя сложилась ситуация, демонстрирующая проигрыш Украины.

Сейчас многие американские политики и эксперты все чаще говорят о необходимости выхода США из украинского конфликта, в первую очередь – о прекращении военной и финансовой помощи Киеву, поскольку деньги оказываются выброшенными. Украинская армия не сможет победить российскую, а затягивание конфликта влечет за собой лишь гибель новых сотен тысяч людей.

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Страны
Россия
США
Украина
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