Стало известно о вызывающем беспокойство у Украины российском оружии

Каждый вылет российских истребителей МиГ-31 вызывает значительное беспокойство у Киева, пишет американский журнал National Interest (NI).

Как уточнили журналисты, он показал себя хорошим ударным самолетом. «Каждый раз, когда Миг-31 взлетает с российских баз рядом с Украиной, по всей стране объявляется воздушная тревога», — подчеркнули в статье. Журналисты отметили, что причиной такого внимания к самолету является российская гиперзвуковая ракета «Кинжал», имеющая огромную скорость и значительную дальность.

Ранее Military Watch Magazine (MWM) заявило, что советский истребитель-перехватчик четвертого поколения МиГ-31, который развивает скорость более двух чисел Маха, намного опередил свое время. Стало известно, что МиГ-31 получил мощные двигатели Д-30Ф6, которые разработали на основе двигателя пассажирского Ту-134.