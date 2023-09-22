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В США рассказали об опередившем свое время МиГ-31

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Истребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник изображения: Лев Федосеев/ ТАСС

Советский истребитель-перехватчик четвертого поколения МиГ-31, который развивает скорость более двух чисел Маха, намного опередил свое время. О революционных возможностях самолета рассказали в публикации американского журнала Military Watch (MW).

Издание составило список опередивших свое время советских и российских истребителей, в который также включили МиГ-1.44, МиГ-15, МиГ-21, МиГ-25 и Су-27. Отмечается, что МиГ-31 получил мощные двигатели Д-30Ф6, которые разработали на основе двигателя пассажирского Ту-134.

«Самолет был революционным во многих отношениях, в первую очередь в том, что в нем использовался радар с фазированной антенной решеткой для ведения воздушного боя за 20 лет до того, как любой западный или восточноазиатский проект получил бы то же самое», — пишет издание.

В публикации подчеркнули, что способность МиГ-31 длительное время летать со скоростью более двух чисел Маха позволяла ему патрулировать обширную территорию СССР.

В июле стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России партию высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые прошли ремонт и модернизацию.

В апреле издание «Военная мысль» писало, что на базе МиГ-31Д создается комплекс противокосмической обороны «Контакт» с ракетой.

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Страны
Россия
США
Продукция
Д-30Ф6
МиГ-21
МиГ-25
МиГ-31
Су-27
Ту-134
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Проекты
1.44
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