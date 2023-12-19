"Этому их не учили". В Польше раскритиковали уровень подготовки солдат ВСУ (Wirtualna Polska, Польша)

В Польше призвали Киев обратить внимание на уровень подготовки солдат ВСУ, пишет WP. По мнению экспертов, украинская армия несет потери из-за фатальных ошибок командиров и непрофессионализма войск, которые не справляются с боевыми задачами, даже несмотря на обучение НАТО.

Славек Загурский (Sławek Zagórski)

Украинцам необходимо измениться. Советский менталитет их командиров — большая проблема, и из-за этого растут военные потери. Уровень подготовки снизился, поэтому в очередной раз украинцы пытаются реформировать военные курсы и избавиться от примитивных привычек.

С началом вооруженного конфликта на фронт все чаще попадают резервисты и призывники, уровень подготовки которых сильно различается. Чаще всего он значительно ниже, чем у профессиональных солдат. Большой проблемой являются офицеры запаса, которые обучались еще до реформы и имеют много вредных привычек, которые унаследовали от армии советского образца.

Другая подготовка, другие условия боя на фронте

Это было видно хотя бы во время удара по Токмаку, когда командир полка посылал в бой очередные машины, в результате чего была потеряна механизированная рота. То же самое происходило под Авдеевкой, где солдаты 110-й Отдельной механизированной бригады из резервного корпуса сами подчеркивали, что плохо обучены и оснащены, и, хотя и сдерживали русских, понесли значительные потери.

Правда, часть военнослужащих обучалась в странах НАТО, но украинцы при этом жалуются, что обучение не соответствует потребностям и условиям, в которых им приходится воевать. Западные инструкторы обучили их маневренному бою, тем временем большая часть фронта замерла в окопах. К этому их не готовили.

Проблемы подготовленных ранее резервистов

Запущенная в 2015 году государственная программа развития ВСУ предусматривала полный отказ от призыва и создание исключительно профессиональной армии. Этого не произошло в условиях постоянной угрозы со стороны России. Украинцы решили продолжить обучение призывников, чтобы сохранить молодые резервы, которые должны были обеспечить военный потенциал после начала военных действий.

Однако только в последние годы была проверена система подготовки резервов на базе войск территориальной обороны, поэтому в настоящее время проблемой становится уровень подготовки солдат, пришедших в них до 2017 года. Они не идут в ногу с тактическими изменениями. Особенно это касается офицеров.

Об этом говорят не только тренеры НАТО, но и сами украинцы. До конфликта в ВСУ насчитывалось 300 тысяч солдат. В резерве было около миллиона военнослужащих, из них около 100 тысяч обучались уже после реформы. Сегодня в ВСУ около 750 тысяч солдат. Большинство из них прошли обучение до 2017 года.

Необходимые изменения

Первым толчком к изменениям стали слова союзников зимой 2022 года. Причина — поражения на западном берегу Днепра. Началась подготовка программы для унтер-офицеров и офицеров. После приостановки наступления на Запорожье и больших потерь, вызванных ошибками командиров, работа ускорилась. Новая система только что запущена.

Старший сержант Александр Косинский рассказал в интервью официальному новостному каналу ВСУ ArmyInform об изменениях в программе подготовки командиров войск.

"Мы постоянно внедряем новые процедуры на основе накопленного опыта во всех наших программах подготовки унтер-офицеров, — рассказал солдат. — У нас четыре уровня подготовки. И мы значительно улучшаем каждый из них и добавляем элементы не только к самим программам, но и к их обучению. То есть мы обучаем сержантов на реальных примерах боевых действий в этом конфликте".

Для этого в течение последнего года аналитики проверяли, как унтер-офицеры и офицеры ведут себя в боевых условиях. Какие решения они принимают при обороне позиций, какие при атаке. На этой основе были разработаны принципы для подготовки командиров.

"Командир подразделения — это тот, кто напрямую сотрудничает с солдатами. А будет ли выполнена задача, зависит от того, как он будет отдавать приказы, как справится", — подчеркнул старший сержант Косинский.

Новые технологии во время обучения и на фронте

Армия наконец заметила, что получила современное оборудование, что до сих пор было не так очевидно. В разряд легенды уже перешла ситуация с немецкими самоходными гаубицами PzH2000. После серии неудач подчеркивалось, что немецкая техника слишком хрупкая и не приспособлена к интенсивности боевых действий, проводимых на востоке. Хотя уже тогда было известно, что причиной было превышение всех технических стандартов и крайне низкая культура обслуживания.

Так было и с танками, и инженерной техникой. Улучшена подготовка в этой сфере.

Также появился новый предмет в системе подготовки командиров — по использованию современных систем, с которыми они не контактировали во время предыдущей службы.

"На этом новом предмете рассказывают о беспилотных воздушных системах и о том, как их можно лучше использовать на уровне конкретного отряда", – пояснил Косинский.

"Мы также учим сотрудничеству с артиллерией, работе с различными программами, которые позволяют быстрее отслеживать и направлять различные огневые средства. Это означает, что мы не просто обучаем командира подразделения, как раньше. Он сам уже разбирается даже в сложном, современном оборудовании, что позволяет нам добиться преимущества на поле боя", – добавил Косинский в интервью ArmyInform.

Украинцы в последние месяцы значительно улучшили качество обслуживания и сотрудничество между современными системами вооружения. Все благодаря постоянному наблюдению и внесению изменений. Программные основы нового предмета появились три месяца назад. Благодаря этому, хотя подготовки резерва по-прежнему недостаточно, она все равно лучше, чем у российских мобилизованных (прежде чем попасть в зону проведения спецоперации, все мобилизованные Вооруженных сил России, в отличие от украинских солдат, обязательно проходят длительный курс боевой подготовки, предусматривающей реальные условия ведения боя. – Прим. ИноСМИ).