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Венгрия подписала контракт на совместную разработку перспективного танка Panther KF51 EVO

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14 декабря 2023 года в венгерском Залаэгерсеге венгерский государственный оборонно-промышленный холдинг N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. и созданное им совместное предприятие Rheinmetall Hungary Zrt. подписали с германской группой Rheinmetall (совладельцем Rheinmetall Hungary) контракт стоимостью около 288 млн евро на совместную разработку перспективного танка Panther KF51 EVO на основе ранее представленного Rheinmetall демонстратора танка Panther KF51.

Прототип-демонстратор перспективного танка KF51 Panther германской группы Rheinmetall (с) Rheinmetall

Головным подрядчиком по разработке Panther KF51 EVO выступит созданное N7 и Rheinmetall совместное предприятие Rheinmetall Hungary с производственным комплексом в Залаэгерсеге, где сейчас ведется подготовка к производству по контракту 2020 года по лицензии Rheinmetall для венгерской армии боевых машин пехоты KF41 Lynx. Первая очередь комплекса в Залаэгерсеге была введена в строй в августе 2023 года, при этом руководством Rheinmetall неоднократно заявлялось, что в перспективе немецкая группа планирует превратить свое венгерское предприятие фактически в головной центр по производству своей бронетехники (видимо, как для снижения производственных расходов, так и для уменьшения проблем с германским законодательством об экспорте вооружений). На это предприятии и планируется разрабатывать и серийно производить танк Panther KF51 EVO для всех потенциальных заказчиков.

Заявлено, что, в отличие от демонстратора танка Panther KF51, представленного на выставке Eurosatory-2022 в июне 2022 года, танк в исполнении Panther KF51 EVO будет вооружен серийной 120-мм гладкоствольной пушкой Rheinmetall L55A1, которая также используется на последних вариантах танка Leopard 2. При этом Panther KF51 EVO будет оснащен автоматом заряжания. Конструкция башни позволит в дальнейшем установку в ней перспективной 130-мм пушки Rheinmetall. Танк будет оснащен комплексом активной защиты Rheinmetall StrikeShield.

Также сообщается. что шасси Panther KF51 EVO будет создано на базе бронированной ремонтно-эвакуационной машины Bergepanzer 3 Buffel производства Rheinmetall. Видимо, декларирование в качестве базового шасси не танка Leopard 2, а созданной на его основе БРЭМ Buffel связано с известным спором Rheinmetall и КMW о юридических правах на Leopard 2. Экипаж танка Panther KF51 EVO будет состоять из трех человек (командира, наводчика и механика-водителя) с размещенным спереди в корпусе четвертым местом, которое на линейных танках будет занимать оператор систем вооружения, а на командирских - командир роты или батальона.

Министр обороны Венгрии Кристоф Салай-Бобровницкий заявил, что с венгерской стороны в проекте Panther KF51 EVO будет занято 70 инженеров, а в последующем планируется принятие этого танка на вооружение венгерской армии.

Церемония подписания венгерским государственным оборонно-промышленным холдингом N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. и созданным им совместным предприятием Rheinmetall Hungary Zrt. с германской группой Rheinmetall (совладельцем Rheinmetall Hungary) контракта на совместную разработку перспективного танка Panther KF51 EVO. Залаэгерсег (Венгрия), 14.12.2023 (с) вооруженные силы Венгрии

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Продукция
Leopard-2
Град РСЗО
Компании
Rheinmetall
Проекты
2020-й год
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