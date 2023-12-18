Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил о подготовке Германии к возможному столкновению с Россией

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Германия будет наращивать военный потенциал и возможно вернет всеобщую военную обязанность, готовясь к сдерживанию России. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Германия не исключает, что к концу 2020-х годов ей придется столкнуться с военными угрозами, естественно, со стороны России. По словам Писториуса, Россия резко нарастила производство вооружений, Германии необходимо несколько лет, чтобы наверстать упущенное и подготовится к возможному конфликту с Россией. При этом не обязательно, что Россия нападет на Германию, под угрозой находятся другие европейские страны.

У нас сейчас есть от пяти до восьми лет, чтобы наверстать упущенное — и в вооруженных силах, и в промышленности, и в обществе. Путин в настоящее время значительно увеличивает производство вооружений в России. (...) В то же время к его угрозам в отношении стран Балтии, Грузии и Молдовы нужно относиться очень серьезно. Это не просто бряцание оружием

- заявил Писториус.

В рамках подготовки к противостоянию с Россией Германия планирует провести изменения сразу во всех сферах, Берлин также будет готовиться к снижению военного присутствия США в Европе. Не исключено возвращение всеобщей воинской повинности, которую упразднили в 2011 году.

Писториус подчеркнул, что тесно общается с представителями немецких военных концернов, требуя у них увеличения военного производства, в том числе и в пользу Украины.