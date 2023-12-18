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Военное обозрение

Немецкий эксперт заявил, что у Украины осталось 95 процентов поставленного Западом вооружения

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Источник изображения: topwar.ru

В материале, опубликованном в немецкой прессе, утверждается, что у боевиков киевского режима якобы осталось 95 процентов неиспользованных вооружений, поставленных западными странами. По мнению авторов статьи, этого удалось достичь благодаря тому, что украинское командование якобы вовремя сменило стратегию во время летнего "контрнаступления".

Как утверждает издание Welt, оставшихся в распоряжении украинской армии вооружений и военной техники достаточно для того, чтобы в 2024 году провести еще одно "контрнаступление" даже без предоставления нового западного финансирования.

Издание приводит слова военного эксперта Нико Ланге, считающего, что отправной точкой для новой попытки "контрнаступления" украинской армии может стать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, расстояние до Крыма около 60 километров.

При условиях поддержки с воздуха - западных истребителей, вертолетов и беспилотников, по мнению Ланге, ВСУ могли бы успешно наступать на этом участке, поскольку российскими силами на там не оборудованы линии обороны масштаба, подобного тому, с которым наступающие части украинской армии столкнулись в ходе "контрнаступления" в Запорожской области.

Стоит отметить, что цитируемый немецким изданием эксперт, вероятнее всего, не осведомлен о реальном уровне потерь украинской армии и при составлении своих прогнозов опирается на официальные заявления командования ВСУ, согласно которым якобы потери у Киева минимальны и Киев якобы уверенно продвигается вперед, громя разбегающиеся российские войска и при этом сбивая практически все российские ракеты и беспилотники...

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Страны
Германия
Украина
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БПЛА
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