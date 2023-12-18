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Военное обозрение

Украинская ПВО на неделе вместо гиперзвуковой ракеты «Кинжал» среагировала на её радиоэлектронную имитацию

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Запуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
Запуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Украинские источники дают понять, что недавние заявления о том, что расчётами ПВО была сбита гиперзвуковая ракета «Кинжал», вновь оказались несостоятельными. Основная причина состоит в том, что Вооружённые силы России с помощью специальных средств постановки радиоэлектронных помех в очередной раз вводят противника в заблуждение, имитируя ракетные пуски для перегрузки системы ПВО-ПРО. В конечном итоге, помимо реальных гиперзвуковых ракет «Кинжал» на экранах радаров появляются и виртуальные ракеты, не отличимые РЛС от реальных.

О том, что российские войска создают имитацию ракетных пусков, вводят ПВО Украины в заблуждение, вновь заявил Юрий Игнат, спикер воздушных сил ВСУ – тот самый, который и высказывался о якобы одной сбитой гиперзвуковой ракете. А перед этим, напомним, Игнат вообще отказался говорить о последствиях прилётов реальных «Кинжалов» по объектам в Киевской области, сказав следующее:

Пусть противник сам устанавливается, достиг он целей или нет.

Даже в украинских СМИ из этого сделали вывод, что российские гиперзвуковые ракеты назначенные для них цели поразили.

Теперь выясняется, что никакой «Кинжал» украинская ПВО не сбивала, просто с экранов радара после выполнения своей задачи по отвлечению системы ПВО исчезла его имитация, что и было воспринято как поражение воздушной цели пусками ЗУР.

На этом фоне на Украине набирает обороты обсуждение темы о том, что в стране «большое количество российских агентов», которые передают данные о целях, наводя в итоге на них ракеты. Добавила градуса обсуждения кибератака в отношении на мобильного оператора «Киевстар», когда подтвердилась информация относительно того, что взлом системы помогли осуществить те, кто сам имел к ней доступ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Кинжал БР
Проекты
ГЗЛА
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