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Военное обозрение

Представитель Минобороны Китая: США необходимо занять объективную и рациональную позицию и прекратить спекуляции

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Источник изображения: topwar.ru

Официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган призвал власти США перестать судить других по себе, при этом проецируя свои стремления к гегемонии на КНР или спекулируя в отношениях с КНР менталитетом игры с нулевой суммой.

Представитель китайского оборонного ведомства подчеркнул, что правительству США следует занять объективную и рациональную позицию, пойти навстречу Пекину, а также сформировать правильное восприятие, при этом эффективно управляя разногласиями и выполняя соответствующие обязательства посредством конкретных действий, чтобы таким образом создать условия для возвращения двусторонних военных отношений на правильный путь.

Также сообщается, что в МИД КНР отметили, что Пекин высоко оценил позицию президента России Владимира Путина касательно отношений между странами.

Как заявила официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин, китайское правительство обратило внимание на положительную оценку Путиным двусторонних отношений КНР и РФ и придает этому большое значение.

По ее словам, Китай и Россия развивают сотрудничество на основе взаимоуважения, взаимной выгоды и равенства, что не только приносит народам двух стран ощутимую пользу, но также играет положительную роль в содействии глобальному развитию и прогрессу во всем мире.

В ходе своего выступления на прямой линии и пресс-конференции Путин заявил о беспрецедентно высоком уровне российско-китайских отношений, о чем также свидетельствует рост объемов товарооборота между двумя странами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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