Посол США в КНР заявил, что Китай безоговорочно поддерживает РФ при проведении СВО

При этом Пекин не поставляет вооружения, отметил Николас Бернс

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Пекин оказывает безоговорочную поддержку Москве в свете проведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине, но не поставляет вооружения. Такое мнение выразил посол США в Китае Николас Бернс, выступая на организованном Институтом Брукингса семинаре, посвященном американо-китайским отношениям.

"И, что важнее всего, Китай, на мой взгляд, безоговорочно поддерживает Россию в незаконной войне на Украине", - утверждал Бернс. Как он отметил, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что "Китай не должен предоставлять летальные средства в качестве военной помощи России" при проведении СВО. "Мы не видели, чтобы это происходило. Мы следим за этим каждый день, но мы этого не видели", - добавил он. Вместе с тем Бернс полагает, что "китайская сторона, как кажется, очень сильно склоняется на сторону России в этом конфликте".