Войти
ТАСС

Посол США в КНР заявил, что Китай безоговорочно поддерживает РФ при проведении СВО

364
0
+1
Николас Бернс
Николас Бернс.
Источник изображения: chinastocks.net

При этом Пекин не поставляет вооружения, отметил Николас Бернс

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Пекин оказывает безоговорочную поддержку Москве в свете проведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине, но не поставляет вооружения. Такое мнение выразил посол США в Китае Николас Бернс, выступая на организованном Институтом Брукингса семинаре, посвященном американо-китайским отношениям.

"И, что важнее всего, Китай, на мой взгляд, безоговорочно поддерживает Россию в незаконной войне на Украине", - утверждал Бернс. Как он отметил, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что "Китай не должен предоставлять летальные средства в качестве военной помощи России" при проведении СВО. "Мы не видели, чтобы это происходило. Мы следим за этим каждый день, но мы этого не видели", - добавил он. Вместе с тем Бернс полагает, что "китайская сторона, как кажется, очень сильно склоняется на сторону России в этом конфликте". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Похожие новости
28.11.2022
США и НАТО пытаются вооружить Украину и пополнить свои арсеналы
10.03.2017
Владимир Гутенев провел мастер-класс для слушателей Военной академии РВСН им. Петра Великого
28.02.2017
Разработка и производство беспилотных летательных аппаратов на Украине - взгляд с Запада
22.06.2015
Интервью главы турецкого департамента оборонной промышленности
16.06.2015
Русские сезоны в Ле-Бурже закончены
01.09.2011
По следам МАКСа
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 16:29
Канада планирует разместить в Латвии вертолеты, усилить ПВО и развивать военную инфраструктуру
  • 18.12 16:18
  • 173
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 18.12 15:53
  • 57529
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.12 11:52
  • 0
НАТО намерено в след за Балтийским сковать и Северный флот
  • 18.12 09:53
  • 0
Венский документ: европейская безопасность в прошлом?
  • 18.12 08:40
  • 1
Президент Франции заявил о готовности к возобновлению диалога с российским лидером
  • 18.12 08:34
  • 27
Никол Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере ВТС
  • 18.12 06:11
  • 326
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.12 04:52
  • 43
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 17.12 10:44
  • 3
МО РФ сообщило о планах СБУ провести провокацию с боевым отравляющим веществом
  • 16.12 23:40
  • 2
Жога намерен создать на базе "Спарты" центр подготовки военных специалистов
  • 16.12 23:40
  • 4
Появились кадры обустройства линий обороны ВСУ в Черниговской области
  • 16.12 23:39
  • 1
Путин рассказал о шагах России вперед
  • 16.12 21:47
  • 4
"Стратегический убийца". В Китае восхитились российским бомбардировщиком (Sohu, Китай)
  • 16.12 19:04
  • 1
«Адмирал Григорович» вернулся в Алжир