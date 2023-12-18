Войти
Lenta.ru

Американский регулятор отказал SpaceX в субсидиях для Starlink

342
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Rafael Henrique

Федеральная комиссия по связи США отказала компании SpaceX в субсидиях на систему спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Речь шла о выделении 900 миллионов долларов на обеспечение интернетом сельских территорий. Таким образом, американский регулятор оставил в силе свое прошлогоднее решение.

В SpaceX заявили, что «глубоко разочарованы и озадачены» полученным отказом.

Ранее издание сообщило, что интернет со спутников системы Starlink обеспечат портативными дата-центрами компании Armada.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Похожие новости
27.03.2023
Карающий меч в руках России
29.11.2022
Астронавты NASA 3 декабря выйдут в открытый космос с борта МКС для проведения монтажных работ
18.07.2022
Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Атлантике
21.10.2021
Boeing и SpaceX будут добиваться увеличения количества полётов на МКС
07.06.2021
Грузовой корабль Cargo Dragon везет экипажу МКС свежие овощи и фрукты
03.06.2020
«Российский Falcon 9» получит «Назарбаевский старт»
03.06.2020
Спрос на товары космической тематики вырос после запуска ракеты SpaceX
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 16:29
Канада планирует разместить в Латвии вертолеты, усилить ПВО и развивать военную инфраструктуру
  • 18.12 16:18
  • 173
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 18.12 15:53
  • 57529
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.12 11:52
  • 0
НАТО намерено в след за Балтийским сковать и Северный флот
  • 18.12 09:53
  • 0
Венский документ: европейская безопасность в прошлом?
  • 18.12 08:40
  • 1
Президент Франции заявил о готовности к возобновлению диалога с российским лидером
  • 18.12 08:34
  • 27
Никол Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере ВТС
  • 18.12 06:11
  • 326
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.12 04:52
  • 43
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 17.12 10:44
  • 3
МО РФ сообщило о планах СБУ провести провокацию с боевым отравляющим веществом
  • 16.12 23:40
  • 2
Жога намерен создать на базе "Спарты" центр подготовки военных специалистов
  • 16.12 23:40
  • 4
Появились кадры обустройства линий обороны ВСУ в Черниговской области
  • 16.12 23:39
  • 1
Путин рассказал о шагах России вперед
  • 16.12 21:47
  • 4
"Стратегический убийца". В Китае восхитились российским бомбардировщиком (Sohu, Китай)
  • 16.12 19:04
  • 1
«Адмирал Григорович» вернулся в Алжир