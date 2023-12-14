Войти
Lenta.ru

Starlink обеспечат портативными дата-центрами

84
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nina Lyashonok

Интернет со спутников системы Starlink обеспечат портативными дата-центрами компании Armada. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Отмечается, что на разработку портативных дата-центров, размещаемых в контейнерах длиной около девяти метров, стартап собрал более 55 миллионов долларов.

Соответствующее оборудование позволит обеспечить возможность обработки данных в режиме реального времени для таких труднодоступных объектов, как, например, удаленные нефтяные вышки.

В ноябре издание сообщило, что Китай запустил ракету Long March 2D с разгонным блоком Yuanzheng 3 и неназванным числом космических аппаратов, предназначенных для испытания возможностей спутникового интернета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
ИТ
Похожие новости
10.11.2020
Сильнейшая армия мира получит нового главнокомандующего
18.02.2019
Китай разрабатывает новейший суперкомпьютер
05.12.2013
Будущее бразильского авианосца
28.11.2013
Китай опасается «вставки жучков» в импортируемых видах вооружений
30.01.2012
Госзакупка в качестве механизма развития рынка
24.01.2012
Новый китайский танк нашел новую нишу
19.01.2012
Будущие соперники ищут союзников
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 01:22
  • 1
Чечня выполнила мобилизационный план на 1500 процентов, заявил Кадыров
  • 14.12 01:15
  • 2
Украинская пресса: Краматорский завод разрабатывает буксируемую версию 155-мм САУ «Богдана»
  • 14.12 01:12
  • 57435
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.12 00:49
  • 1
Противотанковая «снайперская винтовка» в руках артиллеристов
  • 13.12 22:12
  • 35
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 13.12 17:57
  • 0
Литва собирается остановить рост белорусской диаспоры
  • 13.12 12:30
  • 5
Запущена линия автоматизированной сборки Ил-76МД-90А, это позволит собирать в четыре раза больше тяжёлых транспортных самолётов
  • 13.12 01:26
  • 1
Госдума приняла закон о службе на границе по призыву
  • 13.12 01:05
  • 1
Бог войны для ВДВ. Десантники получат новую "длинную руку"
  • 12.12 23:56
  • 2
Территориальные отводы: Россия закрывает НАТО путь в Арктику
  • 12.12 23:01
  • 5
В Самаре испытывается газотурбинная установка для БПЛА
  • 12.12 19:08
  • 2
Экс-замглавы МО Украины указала на сложные ситуации ВСУ на пяти направлениях
  • 12.12 19:08
  • 2
МО РФ сообщило о планах СБУ провести провокацию с боевым отравляющим веществом
  • 12.12 17:05
  • 0
"Барражирующая труба", "Квадро" и другие белорусские ударные коптеры. Подробности (ВИДЕО)
  • 12.12 01:56
  • 321
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС