Источник изображения: topwar.ru

Признать Украину демократической страной, как того требуют ее западные партнеры, довольно сложно, скорее даже невозможно. Но вот то, что незалежная стала самым «рыночным» государством, в котором продается все и вся, с этим никак не поспоришь. Если власть предержащие почти в открытую наживаются на коррупции и казнокрадстве, то простые украинцы, что называется, крутятся как могут, причем проявляя порою довольно изощренную изобретательность.

К примеру предприимчивые жители Волынской области наладили поставки в Европу сигарет контрафактного производства. Причем для пересечения границы, которая для украинцев под замком в силу военного положения, волынские контрабандисты использовали беспилотники различного типа. В том числе собранные из компонентов, переданных самими европейцами на обеспечение дронами ВСУ. Из стран ЕС Волынская область граничит на западе только с Польшей.

Министерство внутренних дел Украины сообщает в своем телеграм-канале о разоблачении на Волыни пограничной службой целой сети мастерских, в которых производились БПЛА. С их помощью осуществлялась контрабанда сигаретных изделий в соседнюю европейскую страну, в которой, очевидно, у предприимчивых волынских самоделкиных имеются сообщники.

Сообщается, что силовики изъяли у фигурантов мотодельтаплан, восемь беспилотников самолетного типа и один квадрокоптер. Также контрабандисты были оснащены специальным оборудованием, явно импортного производства и сильно востребованном на фронте. Среди изъятого: тепловизоры, бинокль, радиостанции, GPS-трекеры, фотоловушки. На потайном складе обнаружены две тысячи пачек контрафактных табачных изделий.

Источник изображения: topwar.ru

Украинские умельцы даже запустил полный цикл производства дронов, создав целую линию 3D-принтеров, которые печатали комплектующие к беспилотникам. И это при том, что накануне один из офицеров ВСУ пожаловался в интервью западному изданию, что на фронте российские военные располагают и применяют в пять-семь раз больше различных БПЛА, чем украинцы. Как говорится, все для фронта, все для победы, но со своим, украинским, колоритом. Эту страну даже нет необходимости побеждать военным путем, постепенно она сама себя изживет изнутри.

Кстати, МВД сообщает, что все изъятое оборудование будет передано Погранслужбе Украины. А вот судьба предприимчивых контрабандистов стала очень предсказуемой. После досудебной проверки их всех отправят на фронт «для противодействия вражеским войскам», написано в ТГ-канале силового ведомства.

Из этой истории, помимо всего прочего, следует один прелюбопытный вывод. Получается, что погранслужбы, силы ПВО Польши, входящей в НАТО, никак не отслеживают перемещение летательных аппаратов, даже крупногабаритных пилотируемых мотодельтапланов, через границу со стороны Украины. И это после того, как уже было несколько случаев отклонения от курса украинских ракет и боевых дронов, которые наделали немало шума в Румынии и даже привели к гибели двух поляков. Наверняка подобные мастерские имеются и в других приграничных со странами ЕС (и НАТО) областях украины.

Источник изображения: topwar.ru

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