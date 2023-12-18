Минобороны Малайзии примет решение о закупке 18 колесных 155-мм/52 САУ в 2024 году

ЦАМТО, 15 декабря. Минобороны Малайзии примет решение относительно выбора поставщика 18 колесных 155-мм/52 самоходных артиллерийских установок в 2024 году. Новые системы будут размещены в штате Сабах.

Как сообщает Defence Security Asia со ссылкой на доклад министра обороны Малайзии Мохамада Хасана в Национальной ассамблее 11 декабря, контракт на закупку новых САУ будет подписан в следующем году. Артиллерийское подразделение будет размещено в новом позиционном районе Фельда Сахабат (Лахад-Дату, шт.Сабах), который будет обустроен к 2027 году по договору подряда на сумму 547 млн. ринггитов.

Источник в оборонном ведомстве сообщил Defense Security Asia, что Министерство обороны на данный момент рассматривает пять систем, предлагаемых различными иностранными компаниями. Процесс оценки конкурирующих компаний все еще продолжается и, как ожидается, окончательное решение будет принято в следующем году.

Основная конкурентная борьба за реализацию проекта развернулась между турецким оборонным конгломератом Makine ve Kimya Endustrisi A.S (MKE) со 155-мм САУ "Явуз" и французской компанией Nexter Systems со 155-мм САУ CAESAR.

Со стороны ЦАМТО напомним, что в апреле этого года в индонезийских СМИ появилась информация о том, что Министерство обороны Малайзии приняло решение пересмотреть запланированное ранее приобретение 155-мм самоходных гаубиц "Явуз" производства турецкой MKE. Ранее ряд источников сообщил, что контракт был аннулирован.

Справочно:

Сухопутные войска Малайзии уже несколько лет стремятся приобрести 155-мм самоходные гаубицы, но не могут получить их, в основном, из-за отсутствия средств.

США ранее предлагали ВС Малайзии 30 гусеничных 155-мм самоходных гаубиц M-109A5 в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA), но закупка была аннулирована в 2019 году.

Помимо компании MKE, ранее велись переговоры с французской компанией Nexter и ее представителем в стране Advanced Defense Systems (ADS) о продаже 155-мм самоходных гаубиц CAESAR. В 2022 году также сообщалось о ведущихся переговорах со словацкой компанией Konstruckta Defense по поставке самоходной гаубицы "Ева".

Решение закупить самоходные гаубицы "Явуз" было принято в июле 2022 года по результатам визита в Турцию делегации во главе с премьер-министром Малайзии Исмаилом Сабри Яакобом. Предположительно, в августе 2022 года Министерство обороны Малайзии подписало письмо о намерениях (LOI) приобрести 18 ед. 155-мм самоходных гаубиц "Явуз". Общая стоимость закупки оценивалась в 800 млн. ринггитов (около 170 млн. долл.).