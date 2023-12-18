Войти
ЦАМТО

Минобороны Малайзии примет решение о закупке 18 колесных 155-мм/52 САУ в 2024 году

288
0
0
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar.
Источник изображения: CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Pfc. Hayden Allega /

ЦАМТО, 15 декабря. Минобороны Малайзии примет решение относительно выбора поставщика 18 колесных 155-мм/52 самоходных артиллерийских установок в 2024 году. Новые системы будут размещены в штате Сабах.

Как сообщает Defence Security Asia со ссылкой на доклад министра обороны Малайзии Мохамада Хасана в Национальной ассамблее 11 декабря, контракт на закупку новых САУ будет подписан в следующем году. Артиллерийское подразделение будет размещено в новом позиционном районе Фельда Сахабат (Лахад-Дату, шт.Сабах), который будет обустроен к 2027 году по договору подряда на сумму 547 млн. ринггитов.

Источник в оборонном ведомстве сообщил Defense Security Asia, что Министерство обороны на данный момент рассматривает пять систем, предлагаемых различными иностранными компаниями. Процесс оценки конкурирующих компаний все еще продолжается и, как ожидается, окончательное решение будет принято в следующем году.

Основная конкурентная борьба за реализацию проекта развернулась между турецким оборонным конгломератом Makine ve Kimya Endustrisi A.S (MKE) со 155-мм САУ "Явуз" и французской компанией Nexter Systems со 155-мм САУ CAESAR.

Со стороны ЦАМТО напомним, что в апреле этого года в индонезийских СМИ появилась информация о том, что Министерство обороны Малайзии приняло решение пересмотреть запланированное ранее приобретение 155-мм самоходных гаубиц "Явуз" производства турецкой MKE. Ранее ряд источников сообщил, что контракт был аннулирован.

Справочно:

Сухопутные войска Малайзии уже несколько лет стремятся приобрести 155-мм самоходные гаубицы, но не могут получить их, в основном, из-за отсутствия средств.

США ранее предлагали ВС Малайзии 30 гусеничных 155-мм самоходных гаубиц M-109A5 в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA), но закупка была аннулирована в 2019 году.

Помимо компании MKE, ранее велись переговоры с французской компанией Nexter и ее представителем в стране Advanced Defense Systems (ADS) о продаже 155-мм самоходных гаубиц CAESAR. В 2022 году также сообщалось о ведущихся переговорах со словацкой компанией Konstruckta Defense по поставке самоходной гаубицы "Ева".

Решение закупить самоходные гаубицы "Явуз" было принято в июле 2022 года по результатам визита в Турцию делегации во главе с премьер-министром Малайзии Исмаилом Сабри Яакобом. Предположительно, в августе 2022 года Министерство обороны Малайзии подписало письмо о намерениях (LOI) приобрести 18 ед. 155-мм самоходных гаубиц "Явуз". Общая стоимость закупки оценивалась в 800 млн. ринггитов (около 170 млн. долл.).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
США
Турция
Продукция
CAESAR САУ
M109
Компании
Nexter
Похожие новости
19.05.2023
Южная Корея как новый «арсенал демократии»
10.02.2021
«Аспиды» с Апеннин
30.09.2019
ВС Норвегии получили первую 155-мм самоходную гаубицу K9 "Тандер"
20.02.2019
Главные оружейные игроки Ближнего Востока: обзор оборонного рынка
10.05.2016
Готовится контракт с Малайзией на САУ CAESAR
12.12.2012
Индонезия интенсивно вооружается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 16:29
Канада планирует разместить в Латвии вертолеты, усилить ПВО и развивать военную инфраструктуру
  • 18.12 16:18
  • 173
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 18.12 15:53
  • 57529
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.12 11:52
  • 0
НАТО намерено в след за Балтийским сковать и Северный флот
  • 18.12 09:53
  • 0
Венский документ: европейская безопасность в прошлом?
  • 18.12 08:40
  • 1
Президент Франции заявил о готовности к возобновлению диалога с российским лидером
  • 18.12 08:34
  • 27
Никол Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере ВТС
  • 18.12 06:11
  • 326
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.12 04:52
  • 43
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 17.12 10:44
  • 3
МО РФ сообщило о планах СБУ провести провокацию с боевым отравляющим веществом
  • 16.12 23:40
  • 2
Жога намерен создать на базе "Спарты" центр подготовки военных специалистов
  • 16.12 23:40
  • 4
Появились кадры обустройства линий обороны ВСУ в Черниговской области
  • 16.12 23:39
  • 1
Путин рассказал о шагах России вперед
  • 16.12 21:47
  • 4
"Стратегический убийца". В Китае восхитились российским бомбардировщиком (Sohu, Китай)
  • 16.12 19:04
  • 1
«Адмирал Григорович» вернулся в Алжир