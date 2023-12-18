Ростех отчитался о выполнении гособоронзаказа по поставкам войска комплексов «Штурм-С» и «Хризантем-С»

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Входящий в Ростех холдинг "Высокоточные комплексы" выполнил государственный оборонный заказ на поставку в войска самоходных ПТРК "Хризантема-С" и "Штурм-С". Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Предприятия российского ВПК завершили выпуск новых противотанковых комплексов "Хризантема-С" и ремонт "Штурм-С", вся техника поставлена в войска. Таким образом гособоронзаказ 2023 года полностью выполнен, сейчас предприятия начинают нарабатывать задел на следующий. Обмечается, что оба комплекса разработаны Конструкторским бюро машиностроения.

"Штурм-С" и "Хризантема-С" - это самоходные противотанковые комплексы, предназначенные для уничтожения современных и перспективных танков, в том числе оснащенных динамической защитой. "Штурм" является более раней версией самоходного ПТРК, он создан на базе МТ-ЛБ. В 2014 году модернизирован. Дальность поражения - 6 км.

"Хризантема-С" создана на базе БМП-3 и является более современным комплексом. Имеет собственную радиолокационную станцию, которая обеспечивает обнаружение и сопровождение цели с одновременным управлением ракеты при наведении. Установка имеет два независимых канала наведения: оптико-лазерный и радиолокационный. Пуск ракет выполняется с места. Скорострельность – до 4 ракет в минуту. Дальность поражения - до 10 км.

Оба комплекса применяются в боевых действиях в зоне СВО и весьма эффективно.