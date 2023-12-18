Войти
Военное обозрение

Ростех отчитался о выполнении гособоронзаказа по поставкам войска комплексов «Штурм-С» и «Хризантем-С»

299
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Входящий в Ростех холдинг "Высокоточные комплексы" выполнил государственный оборонный заказ на поставку в войска самоходных ПТРК "Хризантема-С" и "Штурм-С". Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Предприятия российского ВПК завершили выпуск новых противотанковых комплексов "Хризантема-С" и ремонт "Штурм-С", вся техника поставлена в войска. Таким образом гособоронзаказ 2023 года полностью выполнен, сейчас предприятия начинают нарабатывать задел на следующий. Обмечается, что оба комплекса разработаны Конструкторским бюро машиностроения.

"Штурм-С" и "Хризантема-С" - это самоходные противотанковые комплексы, предназначенные для уничтожения современных и перспективных танков, в том числе оснащенных динамической защитой. "Штурм" является более раней версией самоходного ПТРК, он создан на базе МТ-ЛБ. В 2014 году модернизирован. Дальность поражения - 6 км.

"Хризантема-С" создана на базе БМП-3 и является более современным комплексом. Имеет собственную радиолокационную станцию, которая обеспечивает обнаружение и сопровождение цели с одновременным управлением ракеты при наведении. Установка имеет два независимых канала наведения: оптико-лазерный и радиолокационный. Пуск ракет выполняется с места. Скорострельность – до 4 ракет в минуту. Дальность поражения - до 10 км.

Оба комплекса применяются в боевых действиях в зоне СВО и весьма эффективно.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БМП-3
МТ-ЛБ
Хризантема-С
Штурм
Компании
КБМ
Ростех
Похожие новости
03.12.2021
В России модернизируют противотанковую ракету «Хризантема»
03.12.2019
Интервью с исполнительным директором ПАО "Курганский машиностроительный завод" Петром Тюковым
24.12.2018
Бороться с китайскими танками будет нечем
19.04.2017
Умное оружие
06.05.2013
Рогозин, «Тигр» и «Корнет»
01.04.2013
«Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ): Company Profile
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.12 16:29
Канада планирует разместить в Латвии вертолеты, усилить ПВО и развивать военную инфраструктуру
  • 18.12 16:18
  • 173
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 18.12 15:53
  • 57529
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.12 11:52
  • 0
НАТО намерено в след за Балтийским сковать и Северный флот
  • 18.12 09:53
  • 0
Венский документ: европейская безопасность в прошлом?
  • 18.12 08:40
  • 1
Президент Франции заявил о готовности к возобновлению диалога с российским лидером
  • 18.12 08:34
  • 27
Никол Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере ВТС
  • 18.12 06:11
  • 326
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 18.12 04:52
  • 43
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 17.12 10:44
  • 3
МО РФ сообщило о планах СБУ провести провокацию с боевым отравляющим веществом
  • 16.12 23:40
  • 2
Жога намерен создать на базе "Спарты" центр подготовки военных специалистов
  • 16.12 23:40
  • 4
Появились кадры обустройства линий обороны ВСУ в Черниговской области
  • 16.12 23:39
  • 1
Путин рассказал о шагах России вперед
  • 16.12 21:47
  • 4
"Стратегический убийца". В Китае восхитились российским бомбардировщиком (Sohu, Китай)
  • 16.12 19:04
  • 1
«Адмирал Григорович» вернулся в Алжир