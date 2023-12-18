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ТАСС

Пентагон заявил, что дальнейшая передача оружия Киеву может сказаться на боеготовности США

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Источник изображения: AP Photo/ Carolyn Kaster

Пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер отметил, что США требуется дополнительное финансирование, чтобы предоставить поддержку Украине в 2024 году

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Пентагон располагает возможностями для дальнейшей передачи вооружений Украине со своих складов, однако в этом случае США придется принимать "трудные решения" относительно поддержания собственной боеготовности, поскольку средства на помощь Киеву кончаются. Это признал пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы говорили о том факте, что нам требуется дополнительное финансирование, чтобы предоставить поддержку Украине в 2024 году", - отметил он. Райдер напомнил, что Пентагон, согласно прошлым распоряжениям президента США Джо Байдена, имеет возможность поставок Украине вооружений еще примерно на $4,4 млрд. Кроме того, как отметил представитель военного ведомства, осталось около $1 млрд на восполнение американских запасов передаваемых Киеву вооружений.

"Безусловно, у нас есть возможность полностью использовать 4,4 [млрд долларов]. Но это трудный выбор. Поскольку в итоге нам приходится принимать решения относительно собственной боеготовности и о возможности продолжить такую поддержку Украины, в какой она нуждается. Вот почему мы призываем Конгресс одобрить запрос о дополнительном финансировании как можно скорее", - добавил он.

На уточняющий вопрос журналиста о том, могут ли власти США продолжить передавать Украине вооружения со своих складов небольшими партиями, Райдер ответил: "Это вариант". "Но, опять же, в конечном счете, как и с самого начала, мы будем принимать решения с учетом различных факторов, включая срочные потребности Украины на поле боя и нашу боеготовность", - добавил он.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Часть республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
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