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ТАСС

Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2024 год объемом $886 млрд с $800 млн для Украины

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Конгресс США
Здание Конгресса США.
Источник изображения: AP Photo / J. Scott Applewhite

Документ должен теперь подписать президент страны Джо Байден

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год (начался 1 октября) в размере $886 млрд. Трансляция заседания нижней палаты законодательного органа велась на ее сайте.

Проект поддержали 310 конгрессменов, против высказались 118.

13 декабря его одобрил Сенат Конгресса. Теперь он поступит на подпись президенту страны Джо Байдену. Как сообщили ранее в Белом доме, американский лидер утвердит документ, который включает помощь Украине в размере $800 млн. В нее входят $300 млн в рамках инициативы содействия безопасности. Эта программа предусматривает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники Украине напрямую из запасов Пентагона. Кроме того, как отмечается в документе, законодатели выделяют на те же нужды еще $300 млн в 2025 финансовом году. Действие самой программы продлевается до 2027 финансового года. В проекте предусматривается и введение новых механизмов надзора за направляемой Украине военной помощью.

При этом в текст проекта, который насчитывает 3 тыс. страниц, в отношении Пентагона включен "запрет на заключение договоров с лицами, осуществляющими операции с ископаемым топливом, с правительством Российской Федерации или российским энергетическим сектором". Конгресс также запрещает исполнительной власти обмениваться с РФ информацией, как того требует российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Тем не менее в тексте документа делается исключение из данного запрета, если министр обороны и госсекретарь уведомят законодателей о том, что "Российская Федерация предоставляет Соединенным Штатам аналогичную информацию в соответствии с требованиями <...> [ДСНВ] или предоставление таких уведомлений Российской Федерации в одностороннем порядке отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов". Белый дом выступал резко против запрета. Конгресс обязывает исполнительную власть США разработать стратегию по Черноморскому региону, которая будет направлена на увеличение помощи в сфере безопасности партнерам Соединенных Штатов.

Инициатива содержит повышение расходов на создание новых производственных мощностей для военно-промышленного комплекса США, а также средства на израильскую противоракетную оборону.

В проекте бюджета заложены $14,7 млрд на "сдерживание Китая" в Индо-Тихоокеанском регионе. Так, Конгресс обязывает ускорить поставки Тайваню 400 противокорабельных ракет Harpoon и расширить партнерство в военной сфере со странами региона. Кроме того, будет создана программа подготовки, консультирования и "наращивания институционального потенциала" ВС Тайваня, будут расширены масштабы учений ВС США в регионе, они будут проводиться чаще.

Инициатива позволяет реализовать договоренности, достигнутые в рамках альянса AUKUS, который США сформировали с Австралией и Великобританией в 2021 году. Это партнерство предусматривает, в частности, строительство для Канберры атомных подводных лодок и проведение других совместных военных разработок.

Проект бюджета включает средства на строительство новых кораблей, самолетов, бронетехники, производство систем вооружения и боеприпасов.

Законодатели приняли решение продлить до 19 апреля 2024 года действие раздела 702 принятого в 1978 году закона о наблюдении за иностранной разведкой, который позволит Агентству национальной безопасности собирать персональные данные иностранцев, например электронной почты и телефонных разговоров. Срок этих полномочий заканчивался в конце 2023 года.

Объем оборонного бюджета, согласно документу, составит рекордные $886,3 млрд, что на 3% ($28 млрд) больше, чем в прошлом финансовом году. В Конгрессе сформировали комиссию из представителей обеих палат для согласования деталей подготовленных Палатой представителей и Сенатом различающихся проектов оборонного бюджета. Согласованные проекты оборонного бюджета, как правило, утверждаются в короткие сроки. 

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Страны
Австpалия
Великобритания
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Продукция
Harpoon ПКР
Проекты
Военные учения
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