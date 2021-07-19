Вашингтон продвигает меньшего брата

Британия пробуется на роль главного куратора Украины

Достаточно хорошо известно, что внутри коллективного Запада наиболее крепким союзом является отнюдь не НАТО, а коалиция пяти англосаксонских стран: США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия (две последние страны членами НАТО не являются). Все они когда-то входили в Британскую империю. США покинули в конце XVIII века через войну, а остальные (кроме, естественно, самой Британии) ушли в середине ХХ столетия мирным путем, оставшись при этом членами Британского содружества наций.

ПЯТЬ ВООРУЖЕННЫХ ГЛАЗ

Во время Второй мировой США, Великобритания и ее доминионы воевали, по сути, как единое целое. После войны было решено сохранить сотрудничество. В настоящее время между ВС США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии действует целый ряд совместных программ. Эти программы направлены на достижение максимальной интероперабельности, то есть возможности и дальше действовать в случае необходимости как единое целое. Это подразумевает выработку единых технических и оперативных стандартов, унификацию обучения, обмен информацией, в том числе разведывательной, совместные перспективные разработки и т. д. Для сухопутных войск действует программа ABCANZ, для ВВС – ASIC, для ВМС – AUSCANNZUKUS, для структур радиоэлектронной разведки и радиотехнической разведки – UKUS SIGINT, для военно-научных сообществ – ТТСР.

Программа UKUS SIGINT, или UKUSA, или Five Eyes («Пять глаз») на самом деле выходит за пределы только РЭР и РТР: здесь также используются методы агентурной, геопространственной и военной разведки. В рамках данной программы США (в лице АНБ) отвечает за сбор информации об азиатской части России, севере Китая, Ближнем Востоке и Латинской Америке. Великобритания (в лице Центра правительственной связи) отвечает за Европу (включая европейскую часть России), также Ближний Восток и Африку. Канада (в лице Центра безопасности коммуникаций) – за север России и также за Латинскую Америку. Австралия (в лице Управления радиотехнической обороны) – за страны АСЕАН, Южной Азии, центр и юг Китая. Новая Зеландия (в лице Службы безопасности правительственных коммуникаций) – за Океанию.

В ХХI веке в ходе войн в Ираке («Почему США проиграли войну в Ираке», «НВО» от 16.03.18) и в Афганистане («Афганская ловушка Америки», «НВО» от 27.04.18) все эти программы нашли практическое применение. По сути, англосаксонские армии стали настоящим ядром группировок в обеих странах. Они воевали гораздо активнее, чем армии стран континентальной Европы, которые скорее демонстрировали свое присутствие, чем действительно участвовали в боевых действиях.

НОРАД И АНЗЮС

При этом внутри англосаксонского блока существуют другие, более узкие форматы. Один из них – созданная еще в 1957 году система ПВО Североамериканского континента NORAD, объединяющая США и Канаду (штаб находится на базе ВВС США Петерсон, запасной КП – под горой Шайенн в штате Колорадо). В нее входит три района – на Аляске, в Канаде и в континентальной части США. Два последних, в свою очередь, делятся на западный и восточный сектора.

В задачу НОРАД входит обнаружение воздушно-космического авиационно-ракетного нападения на Северную Америку. После терактов 11 сентября 2001 года система также контролирует движение всех невоенных летательных аппаратов в воздушном пространстве двух стран. В систему входят многочисленные (более 50) РЛС, расположенные на Аляске и вдоль всех побережий Канады. Данные о космических угрозах предоставляет Космическое командование США.

Американский западный сектор включает ВВС Национальной гвардии штатов Аризона, Калифорния, Колорадо, Оклахома, Орегон, Техас и Южная Дакота. В восточный сектор входят ВВС Национальной гвардии федерального округа Колумбия (столица страны Вашингтон), штатов Алабама, Вермонт, Вирджиния, Висконсин, Массачусетс, Нью-Джерси, Луизиана, Миннесота, Огайо, Флорида, Южная Каролина.

Небольшие по размерам ВВС Канады включены в систему НОРАД целиком, как и 11-я Воздушная армия США, развернутая на Аляске. Задачи НОРАД решают американские истребители F-15, F-16, F-22, самолеты ДРЛО Е-3, канадские истребители CF-188 (F-18).

Еще одним англосаксонским военным форматом является блок ANZUS, включающий США, Австралию и Новую Зеландию. Он был создан в 1951 году и стал в тот момент своеобразным тихоокеанским мини-НАТО. Существовал еще и блок ANZUK (Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Малайзия, Сингапур), но он прожил всего пять лет (1971–1975). АНЗЮС участвовал в корейской и вьетнамской войнах. Правда, участие Новой Зеландии во всех войнах англосаксов было минимальным, что объясняется не только ее весьма ограниченными военными возможностями, но и политической позицией. В 1986 году Новая Зеландия запретила заходить в свои порты кораблям ВМС США с ядерным оружием и ядерными ЭУ, что чуть было не похоронило АНЗЮС.

Не только Новая Зеландия, но и Австралия не собирается воевать за Тайвань в случае агрессии Китая, хотя членство в АНЗЮС вроде бы их к этому обязывает. Поэтому на данный момент этот блок существует в значительной степени формально. Правда, сейчас совершенно не факт, что и сами США будут воевать за Тайвань («Битва титанов», «НВО» от 19.06.20).

ФАКТОР СВОБОДНОЙ БРИТАНИИ

В целом Новая Зеландия во всех смыслах является наиболее слабым звеном англосаксонского союза. В остальном же он очень прочен – гораздо прочнее НАТО.

Новую ситуацию создал факт выхода Великобритании из ЕС. До этого Лондон многие считали троянским конем Вашингтона внутри Евросоюза. С другой стороны, членство в ЕС все-таки во многом Великобританию связывало и ко многому ее обязывало. Именно поэтому на референдуме большинство британцев проголосовало за выход страны из Евросоюза. Теперь Лондон «обрел свободу» и может действовать без всякой оглядки на Брюссель. При этом его связь с Вашингтоном автоматически еще больше укрепляется. А США получают возможность использовать Великобританию в качестве своего «подрядчика» во многих региональных конфликтах.

Для ЕС, в силу его военной слабости, а также разнонаправленности экономических и политических интересов стран-членов, участие в различных геополитических конфликтах нередко становилось серьезной проблемой. На самостоятельную Великобританию данный аспект уже не действует. Для Вашингтона, побуждающего Лондон к участию в каком-либо конфликте, также исчезает проблема потенциальной ссоры с Брюсселем (подобные размолвки для США хотя и не критичны, но все-таки нежелательны).

В частности, Вашингтону было бы очень удобно передать Лондону кураторство над Украиной. Сами США сейчас решили несколько уменьшить напряженность в отношениях с Россией. С единственной целью – снизить темпы сближения России с Китаем. Поэтому Вашингтон, видимо, не будет в ближайшее время слишком активно поддерживать Киев.

В ЕС очень сильно устали от Украины с ее безграничной коррупцией и бесконечными политическими истериками. К тому же все больше политиков и бизнесменов в разных странах Евросоюза требуют смягчения отношений с Россией.

В такой ситуации Великобритания, дрейфующая от ЕС к США, становится идеальным кандидатом на роль главного «куратора» киевского режима. При этом отношения Лондона с Москвой являются проблемой не Вашингтона и не Брюсселя, а исключительно самого Лондона. Возможно, именно поэтому Великобритания собирается воссоздавать ВМС Украины, а ее эсминец «Дефендер» совершил проход мимо западного берега Крыма близ Севастополя.

СЛУЧАЙ С ЭСМИНЦЕМ

По этому поводу надо отметить, что английский корабль имел право мирного прохода через эти воды – как в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (независимо от того, считать ли крымские территориальные воды украинскими или российскими), так и по российскому Федеральному закону «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации».

Никаких враждебных действий по отношению к России эсминец не совершал, он просто «срезал угол» на пути из Одессы в Батуми. Другое дело, что Россия провозгласила эти воды районом проведения военных учений. Именно это давало российской стороне право не допускать прохода «Дефендера» через данную акваторию.

Насколько жесткой следует считать реакцию России на действия эсминца – вопрос в значительной степени риторический. Очень многие считают действия российской стороны, наоборот, слишком мягкими.

Позиция же английской стороны оказывается весьма двусмысленной. Понятно, что одной из целей действий «Дефендера» была проверка реакции России (удивительная история с найденными на кентской остановке документами это подтвердила, но оно было понятно и так). Но чисто формально он совершал мирный проход через воды, которые в Лондоне считают украинскими.

Однако в таком случае эсминец имел право силового ответа на российские действия, чего в реальности не случилось. Более того, англичане признали, что Россия проводит в данном районе учения, списав на них огонь кораблей и бомбометание Су-24. Таким образом, они фактически признали и нарушение «Дефендером» границ района учений. Видимо, для Лондона это признание стало «меньшим злом» по сравнению с признанием отказа от силового ответа на российские действия в «украинских водах».

ПРЕЦЕДЕНТ И ПРОБНЫЙ КАМЕНЬ

От того, насколько активно Великобритания будет помогать Украине (в том числе поставками вооружения и техники не только для ВМС, но также для сухопутных войск и ВВС), в очень значительной степени будет зависеть реакция России на любые действия британских ВС в Черном море и других чувствительных для России зонах (например, в Сирии).

Как было показано выше, для США и ЕС очень удобно выставить Великобританию на «передний край» противостояния России. Но и для самой России такой вариант тоже вполне удобен. Прямая военная конфронтация ВС РФ с ВС США, независимо от ее места и масштаба, грозит перерасти в полномасштабную ядерную войну с взаимным гарантированным уничтожением. Такой конфронтации не хотят ни те, ни другие. Столкновение российских ВС с европейскими армиями ничем подобным России не грозит. Но Москва продолжает питать беспочвенные иллюзии по поводу возможного восстановления экономических и политических связей с ЕС и по-прежнему не хочет слишком сильно ссориться с Европой.

Великобритания же хоть и является ядерной державой, размеры ее ядерного арсенала и ее территории несопоставимы с размерами ядерного арсенала и территории России. Британские СЯС имеют военный смысл лишь в качестве «приложения» к американским. В самостоятельном же качестве они носят лишь статусно-символический характер. Соответственно, для российской стороны прямое применение оружия по британским силам в Черном море, на Украине, в Сирии или где-то еще никакой серьезной опасности не несет и является лишь предметом политической воли Кремля.

Если российско-британский конфликт получит дальнейшее развитие, действия России заведомо станут прецедентом для других стран – прежде всего для Китая.

Как и Россия, Китай вряд ли готов к прямой военной конфронтации с США. Но мог бы испытать свои силы на ВС Японии, Тайваня, Вьетнама, Филиппин – в первую очередь в спорных морских районах. При этом чем сильнее США будут давить на Китай, тем сильнее будет желание Пекина отыграться на том, кто слабее.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.