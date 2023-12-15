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Военное обозрение

Немецкая пресса: Правительство Шольца приняло решение финансировать Киев из средств, выделенных на Бундесвер

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Источник изображения: topwar.ru

Германское правительство не будет создавать отдельный фонд для компенсации затрат Бундесвера на поставку вооружений и боеприпасов Украине, в Берлине решили повесить все затраты на военных. Об этом пишет немецкая пресса.

Немецкая армия не получит компенсации за поставленное Киеву оружие из своих запасов, правительство решило повесить все расходы на специальный фонд, созданный для модернизации Бундесвера. Другими словами, военные будут тратить предназначенные для армии средства на киевский режим. Такое решение приняли канцлер Олаф Шольц, министр финансов Кристиан Линднер и вице-канцлер Роберт Хабек на переговорах по госбюджету.

Расходы по пополнению [арсеналов] впредь будут финансироваться из спецфонда Бундесвера

- приводит Der Spiegel слова источника.

Масла в огонь подливает и то, что все средства в фонде Бундесвера уже расписаны и отправляя деньги Киеву, немецкая армия будет вынуждена от чего-то отказываться. А средств на Украину планируется потратить много. Шольц уже наобещал Зеленскому поддержку и поставку вооружений. Ранее хотелки Киева должны были финансироваться из другого источника, но у правительства нет денег, а есть огромная дыра в бюджете, которую как-то надо заткнуть, пусть и за счет Бундесвера.

Теперь же все системы должны финансироваться из и так безнадежно раздутого специального фонда Бундесвера

- заявили в оппозиции.

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Страны
Германия
Украина
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