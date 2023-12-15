Эксперт: Путин словами про Одессу дал понять, что прежних условий для Киева не будет

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил, что президент России во время прямой линии и пресс-конференции еще раз подчеркнул, что "Россия всегда открыта к переговорам с Украиной, но для этого должны быть разумные исходные позиции с украинской стороны"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин словами об Одессе как о русском городе дал понять, что прежних условий для переговоров с Киевом уже не будет. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Во-первых, президент, говоря об Одессе, констатирует факт, реальность, - сказал он. - Во-вторых, он констатирует, что те компромиссы, которые были два года назад почти достигнуты в Стамбуле, уже не действуют, так как ситуация изменилась".

Глава государства, по словам Жарихина, намеком на Одессу дал понять, что "все нужно обсуждать заново и уже на других условиях, в том числе со стороны России". "Эти вопросы [новые условия урегулирования] требуют обсуждения за закрытыми дверями, но понятно из заявления по Одессе, что прежние условия уже не действуют. Поезд ушел", - заключил собеседник агентства.

Вместе с тем специалист обратил внимание, что Путин во время прямой линии и пресс-конференции еще раз подчеркнул, что "Россия всегда открыта к переговорам с Украиной, но для этого должны быть разумные исходные позиции с украинской стороны".

США не выгоден мир

Киев, как указал Жарихин, специально выдвигает принципиально неприемлемые предложения для переговоров. "Я думаю, это из-за того, что тем, кто принимает решения не в Киеве, а в Вашингтоне, просто сейчас невыгодны какие-либо мирные соглашения и даже перемирия", - пояснил он.

"Из [президента США Джо] Байдена победителя не получилось, поэтому его хотят сделать бойцом, - продолжил Жарихин. - Как говорится, коней на переправе не меняют, а старый конь борозды не испортит. Поэтому сознательно украинскому руководству предлагают продвигать формулу мира, которая совершенно не может являться даже исходной позицией для начала переговоров".

Аналитик выразил мнение, что переговоры могут быть при новых президентах США и Украины. "[Если] будет другой президент Соединенных Штатов, будет другой президент на Украине, у которых не будет груза за спиной, который сейчас у Байдена и Зеленского, то да, может, переговоры смогут начаться", - сказал он.

Жарихин также указал и на то, что возможности американцев по поддержке Киева уже заканчиваются.

"Так сказать, ассигнациями из пушки стрелять не будешь, - продолжил он. - Сколько бы этих ассигнаций ни было, сколько бы их в Америке ни напечатали, есть вполне определенные ограничения по возможностям американцев. И они кончаются. Потому что значительные силы и ресурсы были брошены на так называемый контрнаступ Киева, а он провалился".

Провалилось и "наступление США против России по другим фронтам - финансовому, экономическому, политическому, указал эксперт. "Попытки изолировать Россию на мировой арене, которые должны были привести вместе с ведением боевых действий на Украине к дестабилизации внутренней политики России и победе над ней, провалились. И чтобы прикрыть это, главным виновным сейчас назначили Зеленского", - заключил специалист.