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Сотрудники американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) разрабатывают создание за пределами России виртуальной так называемой "Российской республики".

Глава российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в ходе XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ отметил, что абсурд ситуации заключается в том, что американские спецслужбы всерьез занимаются созданием абсолютно виртуального, однако при этом якобы легитимного "государства", даже обладающего некой "временной администрацией".

Тем временем, Запад активизирует свою деятельность в непосредственной близости от российских границ в Закавказском регионе. В частности, несмотря на фактическое завершение армяно-азербайджанского конфликта, руководство Евросоюза намерено существенно расширить свою "мониторинговую" миссию в Армении, численность которой планируется увеличить с 138 до 209 человек, включив в это формирование представителей разведок стран ЕС и Канады.

Вероятнее всего, в задачи миссии Евросоюза будет входить наблюдение за российской военной базой в Армении, а также за объектами на территории непосредственно России и Ирана.

В комментарии МИД РФ подчеркивается абсолютная бесполезность подобного шага для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, а также направленность проводимой Евросоюзом политики на Южном Кавказе на вытеснение России из региона.