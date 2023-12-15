Словаки о "партии мира": Запад получил от России взбучку и меняет риторику (Hlavné správy, Словакия)

Представители западной "партии мира" полагают, что заморозка конфликта станет не поражением, а военно-стратегической победой Украины и Запада, пишет HS. У них есть свои аргументы, которые однако совершенно не учитывают позицию России и ее цели. Читатели издания напомнили автору статьи об этом.

В последнее время в СМИ все чаще появляются публикации о том, что в ведущих западных странах на фоне патовой ситуации на украинском фронте упрочивается позиция так называемой "партии мира", то есть сторонников скорого завершения вооруженного конфликта.

Аргументы "партий мира" на Украине и в России мы уже освещали. Давайте теперь обратимся к логике тех на Западе, кто полагает, что лучше закончить бои на Украине, остановившись на нынешней фронтовой линии.

Первое. Военно-стратегическая неизбежность

Представители западной "партии мира" полагают, что мир или перемирие на нынешней фронтовой линии станет не поражением, а военно-стратегической победой Украины и Запада с точки зрения укрепления собственной безопасности. В случае перемирия Украина сохранила бы 80% своей территории, выход к морю и, что самое важное, сохранила бы армию, самую мощную военную силу сейчас на европейском континенте к западу от границ России. Перемирие позволит полностью перевооружить ВСУ, создать современные военно-воздушные силы, наладить производство оружия на Украине и построить мощнейшие оборонные линии вдоль всей линии фронта. Кроме того, у Запада будет время расширить производство вооружений, увеличить численность и улучшить боеспособность своих армий в плановом режиме, а не экстренно - сейчас это проблема. Напротив, продолжение вооруженного конфликта грозит поражением ВСУ и капитуляцией Украины, а для Запада это сопряжено с огромными геополитическими рисками. В продолжении боев вплоть до границ 1991 года был бы смысл, если бы была велика вероятность полного поражения России. Однако сейчас этот шанс едва ли превышает 50%. Поэтому с точки зрения "партии мира" продолжение вооруженного конфликта чревато поражением Украины и угрозами для Запада, а заключение перемирия будет победой Украины и Запада. При этом Владимир Путин не достигнет своих первоначальных целей, а НАТО получит серьезное подкрепление в виде ВСУ вне зависимости от того, вступит ли Украина официально в Североатлантический альянс или нет.

Второе. Риск мировой войны

Очень часто на Западе, когда призывают к скорейшему окончанию боев, говорят об угрозе прямого столкновения между Россией и НАТО, которое может привести к ядерной войне и уничтожению человеческой цивилизации. Чем дольше продолжается вооруженный конфликт, тем выше риск, что это произойдет.

Также "партия мира" опровергает тезис о том, что любой компромисс с Путиным вокруг Украины приведет к распаду мирового порядка, "основанного на правилах, и к серии новых войн в разных концах света. Члены "партии мира" утверждают, что старый мировой порядок уже распался и теперь речь идет о том, что придет ему на смену: другая система правил, международных отношений и мирового сосуществования на основе договора всех стран, или мир вступит в эру кровавых войн.

Третье. Американцы уже добились своей главной цели

Главная геополитическая угроза для США — союз Европы с Россией и Китаем на антиамериканской платформе. Российская спецоперация на Украине свела к минимуму эту угрозу и очень укрепила американо-европейский союз. Соединенным Штатам это приносит экономические дивиденды: американские компании вытеснили российских конкурентов с огромного европейского газового рынка. Также продолжение вооруженного конфликта увеличивает риск того, что ситуация будет развиваться неблагоприятно для США на фоне экономических проблем и политической нестабильности в Европейском Союзе и США, где близятся очень сложные президентские выборы. Поэтому Вашингтону лучше иметь синицу в руке, чем журавля в небе, то есть "зафиксировать прибыль" уже сейчас, закончить вооруженный конфликт на Украине и сосредоточиться на решении других проблем.

Четвертое. Попытка сделать Россию союзником

В западных государствах есть силы, например в Республиканской партии, которые полагают, что Западу выгоднее, если Россия будет его союзником, а не врагом. Там считают, что Россия может и должна отойти от Китая или по крайней мере нужно предотвратить их дальнейшее сближение.

Для этого нужно закончить вооруженный конфликт на Украине на основе компромисса, который откроет путь к восстановлению отношений между Россией и Западом.

Пятое. Финансовые проблемы

В прошлом войны и связанные с ними расходы на производство оружия часто становились локомотивом роста западных экономик.

Но сейчас ситуация очень отличается, например, он "рейгономики" 80-х. Деиндустриализация западных экономик, ухудшение их конкурентных позиций во многих отраслях, а также стремление сохранить уровень жизни и социальный уровень и реализовать грандиозные дорогостоящие программы, такие как, например, "Зеленый переход", — все это привело к огромному росту денежной массы долларов и евро, с помощью которой власти западных стран пытались преодолеть возникший дисбаланс. Особенно во время пандемии.

Теперь это создает огромные проблемы в виде растущей инфляции и внешнего долга. Резкий рост производства оружия по системе государственных заказов связан еще с одной огромной эмиссией, которая лишь обострит все описанные проблемы.

Итак, нам либо придется отказаться от расходов на другие нужды, в том числе на поддержание социального уровня и "зеленый переход", в пользу оборонного производства. Или мы должны прекратить вооруженный конфликт на Украине и решить проблемы, описанные выше, в плановом порядке, а не экстренно.

Шестое. Отсутствие имперской идеологии на Западе

В России лидеров США и европейских государств часто выставляют закоренелыми империалистами, которые стараются удержать "мировую гегемонию". Интересно, что и на Украине часто звучат идеи вроде: "Запад должен показать Путину, кто в доме хозяин, а то все в мире будут считать американцев слабаками и перестанут их бояться и слушаться". Но в реальности все иначе.

Последним носителем имперской великодержавной идеологии на Западе были американские неоконсерваторы при Джордже Буше младшем. В конце нулевых годов, однако, их изгнали из Белого дома. С тех пор не появилось никого, кто заменил бы их. Отдельные исключения, такие как Борис Джонсон, выглядят на общем фоне белыми воронами. Даже правые и консервативные партии в Европе и республиканцы в США сейчас больше озабочены собственными внутренними проблемами (мигранты, борьба за традиционные ценности), а многие из них считают Путина союзником.

Правящие элиты в больших европейских государствах сейчас относятся к леволиберальным кругам, которым милитаризм и империализм идеологически чужд. Поэтому нынешний вооруженный конфликт не шанс, а проблема, которая отвлекает их от решения по-настоящему важных, с их точки зрения, проблем: экологии, гендерного равенства, внедрения безусловного базового дохода и так далее. Если Запад захочет начать войну, то ему, вероятно, потребуются лидеры иного типа, а также совершенно иная идеология, которая, пожалуй, будет не столь дружественной к ЛГБТ* и критической расовой теории. Вряд ли леволиберальные круги будут рады такой перспективе, особенно при угрозе ядерной войны. Поэтому они скорее задумаются о глобальных компромиссах с незападным миром. В начале 2022 года, до российского вторжения, самый видный левый политик США сенатор Берни Сандерс призвал Запад согласиться на требования Владимира Путина о том, чтобы Украина не вступала в НАТО, и создать новую систему безопасности в Европе во избежание войны. Пока лидеры западных стран далеки от таких взглядов. Они, конечно, не "белые и пушистые" идеалисты, и, разумеется, они не хотят терять свое влияние в мире. Но, ориентируясь во всем на леволиберальную повестку, они не могут ее игнорировать, и это влияет на решения, которые они принимают.

Вообще вышеизложенные аргументы западной "партии мира" сейчас официально не поддерживают лидеры США и большинства стран Европейского Союза. Как и прежде, их главное требование — восстановить территориальную целостность Украины и заморозить конфликт. Также распространено мнение о том, что с Путиным вообще нельзя ни о чем договориться, и открытым остается вопрос, готов ли Кремль вообще идти на компромисс по Украине, или он намерен продолжать бои, чтобы максимально выполнить свои цели.

Тем не менее, судя по множеству публикаций в авторитетных западных СМИ, позиция "партии мира" на Западе укрепляется. И если ситуация на фронте не изменится к лучшему для Украины, то эта тенденция, по всей видимости, обозначится еще ярче.

Комментарии читателей:

Romana Kabát

Эти дураки ничего не поняли либо по наивности, либо из-за непонимания ситуации. Россия уже не пойдет ни на какой компромисс. Надо было этим заниматься после Майдана. Но вместо того, чтобы серьезно обсудить требования России, вы ей подламывали ноги, вооружая "укровермахт". Русские не верят ни единому вашему слову, и поэтому свою цель демилитаризации и денацификации выполнят на сто процентов.

Peter Lipták

Россия больше никогда не должна "прощать" нацистский запад, а Словакия надеется, что Россия простит нам наше нынешнее коллаборационистское правительство. Конечно, если мы выйдем из нацистского и бесовского Европейского Союза!!!

klik

Болтовня англосаксонских психопатов. Путин еще в начале специальной военной операции ясно сказал, что НАТО должен вернуться на границы 1997 года и что она не получит ни пяди русской земли. Но англосаксы запланировали войну, а теперь проиграли и пытаются сделать так, чтобы Владимир Путин остановил наступление, когда денафикация еще не закончилась, а запад разоружен, и при этом дал им время вооружить нациков снова и снова напасть? Да Запад сам напрашивается на денацификацию!!

Nostr

Автор, о каких 50% вероятности победы ВСУ над Россией ты бредишь? Как на тебя подействовала украинская и американо-британская пропаганда…

frame66

Ситуация сейчас такая, что Украина может думать только о капитуляции. Ничего между нет. Россия знает, что больше нельзя сворачивать с полпути. Два раза она уже это делала…

Hľadajúci

Правда в том, что бесы с запада получили от русских по щам, а теперь меняют риторику.

* экстремистская организация, запрещена в России, прим. ред.