Премьер Словакии заявил о расхождении с НАТО во взглядах на военную помощь Украине

Роберт Фицо отметил, что в Братиславе не считают военную помощь способом разрешения ситуации

БРЮССЕЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Словакия и НАТО придерживаются различающихся взглядов на оказание военной помощи Украине. Об этом сообщил журналистам премьер-министр республики Роберт Фицо по итогам встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

"Взгляды Словакии и НАТО на оказание военной помощи Украине расходятся, - сказал Фицо. - Мы считаем, что военная помощь не способствует разрешению ситуации на Украине".

Словацкое правительство, назначенное 25 октября по итогам состоявшихся в республике в сентябре парламентских выборов, остановило на государственном уровне военную помощь Украине. Фицо неоднократно заявлял, что Братислава настаивает на скорейшем урегулировании военного конфликта в соседней стране.

Между тем Столтенберг после встречи со словацким премьером отметил необходимость продолжения военной помощи Украине. "Ее прекращение не остановит войну, а только продлит", - утверждает он.