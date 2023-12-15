В Белом доме заявили, что у США осталось на помощь Украине около $1 млрд

Из них не использовано 4%, уточнила пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Администрация США располагает лишь около $1 млрд на помощь Украине, однако 96% этой суммы уже освоено Пентагоном, а остающиеся 4% будут предоставлены Киеву позднее в текущем месяце. Такие данные привела на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"У нас осталось около $1 млрд в качестве средств на замещение [поставляемых Киеву американцами вооружений]. <...> Приблизительно 96% из этих средств, предназначенных для замещения, уже было использовано. И Министерство обороны США готовится распределить остающиеся 4% в этом месяце", - заявила официальный представитель американского лидера.

"Как только у нас кончатся средства на замещение, мы не сможем восполнять собственные запасы [вооружений], заменять поставляемое Украине. Вот что стоит на кону", - отметила Жан-Пьер.

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Многие республиканцы в Палате представителей и Сенате Конгресса США в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

6 декабря законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь вынести этот законопроект на рассмотрение. Несмотря на уговоры президента Украины Владимира Зеленского, который во вторник провел переговоры с Байденом в Белом доме и встретился на Капитолийском холме с руководством Конгресса от обеих партий, республиканцы не сигнализировали о сдвигах в своей позиции и готовности дать согласие на продолжение выделения новой помощи Киеву.