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ТАСС

WP: чиновники США "пришли в ярость", узнав об утечках их оценок конфликта на Украине

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Здание Белого дома США
Здание Белого дома США.
Источник изображения: Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

По информации издания, эта утечка "опровергла радужные оценки" Белого дома и продемонстрировала, что втайне политики Соединенных Штатов питали глубокую озабоченность по поводу перспектив военного успеха Украины

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Политики США "пришли в ярость", узнав об утечках секретной информации, содержащей их оценки и опасения по поводу развития конфликта на Украине. Как сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, соответствующие документы оказались в открытом доступе после их публикации на платформе Discord в начале этого года.

"Мы были ошеломлены и разъярены", - цитирует газета слова неназванного американского чиновника. По информации издания, утечка засекреченных документов разведки США "опровергла радужные оценки [Белого дома] и продемонстрировала, что втайне [политики] Соединенных Штатов питали глубокую озабоченность по поводу перспектив [военного] успеха Украины". Газета подчеркивает, что мнения, изложенные в обнародованных документах, повлияли на группу сторонников республиканской партии Палаты представителей США, которые усомнились в целесообразности выделения средств Украине. Именно эта группа впоследствии смогла "организовать мощный блок" и оказать давление на администрацию страны, заблокировав пакет дополнительной помощи Киеву в размере $106 млрд.

WP отмечает, что в результате утечки в сети появились снимки около 50 документов высокого уровня секретности. В них подробно излагались данные разведки США в отношении различных внешнеполитических проблем страны. Отмечается, что сразу после публикации материалов представители американского правительства развернули кампанию по цензуре медиаполя страны, рассылая национальным СМИ запросы о планируемых публикациях, а также отслеживая распространение секретных материалов в Интернете. 

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