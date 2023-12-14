В США объяснили, в какой момент ВСУ не смогут проводить атаки в принципе (Responsible Statecraft, США)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне.

RS: без помощи США к февралю Украина не сможет проводить атаки в принципе

Отказ США выделить Украине дополнительное финансирование заставит ее существенно сократить военные операции, пишет Responsible Statecraft. По мнению аналитиков, вероятно, к февралю ВСУ не смогут проводить атаки в принципе. Байдену следует изменить свой подход к конфликту, отмечается в статье.

Реальный сбой в поддержке Украины со стороны США кажется все более вероятным.

Конгресс начинает свою последнюю рабочую неделю в 2023 году, и наблюдатели все больше обеспокоены тем, что помощь США Украине прервется — по крайней мере, временно.

Острота ситуации начала осознаваться и в Вашингтоне, и в Киеве. Администрация Байдена недавно предупредила, что помощь закончится до конца года, а сам Джо Байден на прошлой неделе заявил, что прекращение финансирования чревато прямым конфликтом между Россией и НАТО.

После столь резких предостережений президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе нагрянул с неожиданным визитом в США для экстренных встреч с Белым домом и руководством Конгресса. Пока неясно, убедит ли он спикера Майка Джонсона (республиканец от Луизианы), который сейчас представляет собой величайшее препятствие дальнейшей помощи.

Так что же произойдет, если поддержка Украины со стороны США действительно прекратится? Хотя небольшой дефицит Киев наверняка переживет, отсрочка более долгая, не говоря уже об окончательном прекращении финансирования, вынудит украинцев существенно сократить свои военные операции. Это, в свою очередь, повысит риск, что Россия вернет с таким трудом занятые Украиной земли на востоке страны.

По мнению Джорджа Биба из Института Квинси, этот внезапный шаг также значительно затруднит переговорное решение в краткосрочной перспективе.

“Те, кто тешит себя мыслью, что Соединенные Штаты смогут положить конец боевым действиям, просто свернув помощь Украине, должны хорошенько подумать о том, как такой шаг скажется на рычагах влияния Киева на переговорах”, — утверждает Биб.

“Соединенным Штатам не следует разбрасываться козырями, сворачивая помощь Украине в одностороннем порядке или разыгрывая свои карты преждевременно, — написал он. — Однако, не предприняв оперативных мер на дипломатическом поприще, они могут лишиться возможности разыграть их в принципе”.

Игра в цифры

Важный фактор, осложняющий дискуссию о дальнейшей помощи, — неопределенность вокруг того, сколько именно средств осталось в запасе у США. Сенатор-демократ Марк Уорнер заявил в октябре, что даже Конгрессу порой трудно получить прямой ответ о сроках нового финансирования.

По состоянию на прошлый месяц Белый дом заявил, что потратил примерно 96% из более чем 100 миллиардов долларов, выделенных Украине Конгрессом в общей сложности. Благодаря ошибке в бухгалтерском учете Пентагон получил дополнительные президентские полномочия на несколько миллиардов долларов, которые могут пойти на передачу техники непосредственно со складов США. Однако на их пополнение осталось всего около миллиарда долларов, и Белый дом доселе неохотно отправлял оружие без перспектив замены, отметил Марк Канчан из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

Эффект от сокращения финансирования проявится не сразу, особенно учитывая замедленный зимний темп боевых действий, но приведет к постепенному сокращению украинских операций, сообщил Канчан. По его оценке, темпы помощи “уже снижаются” по сравнению с первыми днями боевых действий, хотя приток оружия будет оставаться стабильным в течение многих лет, учитывая сроки, необходимые для производства новых вооружений.

“По мере сокращения поставок будет снижаться и военный потенциал Украины, — сказал Канчан. — В какой-то момент (вероятно, в январе) они не смогут начать полномасштабное контрнаступление, а затем (возможно, в феврале) не смогут проводить каких-либо атак в принципе”.

“Еще позже, может быть, весной, Украине будет трудно сдерживать русских, — продолжил он. — Дело не в том, что у них не останется вообще никакого оружия, но у них не будет поставок, необходимых для поддержания операций на высоком уровне”.

Дополнительный запрос Байдена предусматривает дополнительные 59 миллиардов долларов для Украины. Треть этой суммы пойдет на гуманитарную помощь и прямую экономическую поддержку, а основная ее часть — на различные военные нужды.

Из суммы в 38,7 миллиарда военной помощи примерно 30 предназначены на закупку нового оружия для Украины и передачу напрямую со складов США. Оставшиеся 8 миллиардов долларов пойдут на поддержку расширенного присутствия американских войск в Европе в ответ на боевые действия на Украине, при этом небольшая часть средств будет выделена на финансовый надзор.

Канчан отметил, что основную часть этого финансирования следует рассматривать как инвестиции в экономику США — учитывая, какая ее часть в итоге пойдет американским подрядчикам. Этот аргумент высказывала и администрация Байдена, однако противники увеличения военных расходов его раскритиковали: они отмечают, что “военные доллары” создают меньше рабочих мест, чем другие виды государственных расходов.

На экономическом фронте эффект от внезапного прекращения американской помощи окажется менее разительным, чем на военном, поскольку основная часть бюджетной помощи Украине поступает из Европейского союза. Правда, это финансирование может заблокировать Венгрия, которая под руководством правого премьер-министра Виктора Орбана нередко разочаровывает своих европейских партнеров. (Судя по всему, между Зеленским и Орбаном на полях инаугурации аргентинского президента в минувшие выходные вышел оживленный обмен репликами.)

Политические отголоски

Прекращение американской помощи США послужит горьким упреком администрации Байдена, которая давно обещает поддерживать Киев “столько, сколько потребуется”, чтобы достичь заявленной им цели по возвращению всей утраченной территории, включая Крым.

По словам Канчана, многие полагают, что европейские государства также свернут финансирование, если американская поддержка прекратится. “Логика та же, что и в США, — пояснил он. — Там есть силы, причем как справа, так и слева, которые противятся высоким затратам из-за отсутствия успехов. Если США прекратят поддержку, то многие критики за это ухватятся и скажут: „Видите, даже США уже бросили. Почему же мы продолжаем тратить деньги на эти провальные попытки?‟”.

Поскольку вероятность, что помощь прекратится, растет, некоторые аналитики утверждают, что администрации Байдена пора изменить свой подход к конфликту как таковому и задаться более реалистичными целями — этот шаг смягчит обеспокоенность в Европе, а также послужит ответом внутренним критикам Белого дома, утверждающим, что у президента нет четкой военной стратегии.

“Белый дом должен выдвинуть новую концепцию: что Украина ведет оборонительные действия и что США могут поддерживать Киев, одновременно признавая, что есть и другие приоритеты национальной безопасности, которым возможно, придется отдать приоритет, — написала на страницах газеты The Guardian Эмма Эшфорд из Центра Стимсона. — Эта риторика менее амбициозна, зато более прагматична”.

“Самое главное — это если в ноябре администрация Байдена успешно переизберется, этот подход значительно упрочит ее положение на возможных переговорах о перемирии в конце 2024 года”, — написала Эшфорд.

Коннор Эколз (Connor Echols) — репортер журнала Responsible Statecraft. Бывший заместитель редактора Nonzero Foundation и соавтор еженедельного информационного бюллетеня по внешней политике. Имеет степень бакалавра Северо-Западного университета, где изучал журналистику, Ближний Восток и Северную Африку