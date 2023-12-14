Минобороны Австрии заключило контракт с немецкой компанией на модернизацию систем ПВО ближнего действия

Правительство Австрии заключило контракт с немецкой оборонной компанией Rheinmetall на модернизацию систем ПВО ближнего действия Skyguard, стоящих на вооружении страны.

Контракт заключен на сумму в 532 миллиона евро и охватывает проектный период продолжительностью 48 месяцев, начиная с февраля 2024 года. Планируется доведение имеющихся в вооруженных силах Австрии 28 орудий линейки Rheinmetall Skyguard, сгруппированных в семь тактических единиц, до стандарта «следующего поколения». Сюда входит повышение точности датчиков при захвате целей, таких как дроны, ракеты и низколетящие самолеты, благодаря новой системе командования и управления, получившей название Skymaster. Контракт включает также поставки запасных частей, учебную поддержку и 35-мм боеприпасы.

По данным Rheinmetall, после обнаружения цели на расстоянии до четырех километров она может быть уничтожена 35-мм пушкой, стреляющей со скоростью 1000 выстрелов в минуту.

Сделка с немецкой компанией дополняет недавно озвученные правительством Австрии планы по закупке модернизированной военной техники. В области противовоздушной обороны Вена присматривается к американским системам Patriot и израильским Arrow-3 для сегмента дальнего действия, а также к немецкой системе IRIS-T для сегмента средней и малой дальности.