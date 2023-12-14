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Defense News: в США произвели менее половины запланированных на 2023 год усовершенствованных F-35

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Источник изображения: Фото: ТАСС/EPA/GEORGI LICOVSKI

ЦАМТО, 13 декабря. Корпорация США Lockheed Martin произвела менее половины запланированных на этот год усовершенствованных истребителей F-35 из-за медленного производства ключевых деталей, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Defense News.

"Lockheed Martin завершила производство менее половины усовершенствованных истребителей F-35 Joint Strike, обещанных в этом году, поскольку медленное производство ключевых деталей задерживает выпуск новой модификации самолетов", – отмечает издание со ссылкой на руководителя программы генерал-лейтенанта Майкла Шмидта.

По его словам, корпорация заключила контракт на поставку 52 усовершенствованных истребителей к концу этого года, однако завершила производство только 21 из них.

Во вторник заместитель председателя комитета по вооруженным силам Палаты представителей США Роб Уиттман заявил, что перерасход средств на модернизацию бортового компьютера для F-35 может достигнуть почти 1 млрд. долл. в следующем году, если задержки с поставками сохранятся.

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Страны
США
Продукция
F-35
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
ИТ
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