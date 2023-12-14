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Военное обозрение

ЦАХАЛ: Все четыре корвета класса Sa'ar 6 ВМС Израиля в Красном море поддерживают сухопутную операцию в секторе Газа

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Источник изображения: topwar.ru

Армия обороны Израиля продолжает фактическую зачистку сектора Газа, уничтожая все и вся в палестинском анклаве. После нескольких недель бомбардировок и ракетных ударов, начавшихся 7 октября сразу после вторжения боевиков ХАМАС на юг Израиля, ЦАХАЛ проводит сухопутную часть операции при активном участии авиации и морских сил.

Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила об отправке последнего, четвертого, корвета 6-го класса Sa'ar в акваторию Красного моря, где они оказывают поддержку сухопутным войскам, осуществляющим операцию по уничтожению боевиков ХАМАС в секторе Газа. В заявлении отмечается, что ранее корабль немецкого производства INS Magen класса «Саар-6» впервые встал на якорь в порту Эйлата, присоединившись к оперативной деятельности ВМС Израиля.

В дополнение к этой деятельности было завершено строительство четвертого и последнего корабля серии Sa'ar 6, на что ушло более двух лет – очень быстрые темпы для установки и адаптации самых передовых в мире боевых систем для четырех военных кораблей одновременно

— сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Ранее корветы Sa'ar 6, первый из которых поступил на вооружение израильских ВМС в 2020 году, выполняли задачи по обеспечению безопасности судоходства в основном в исключительной экономической зоне Израиля в Средиземном море, а также осуществляли защиту платформ с природным газом от террористических атак. Теперь 6-я эскадра корветов «Саар»полностью придана для усиления 3-й флотилии малых ракетных кораблей военно-морских сил Израиля, занятых поддержкой сухопутной операции ЦАХАЛ в палестинском анклаве.

В заявлении армейской пресс-службы утверждается, что ВМС Израиля нанесли удары по сотням целей в секторе Газа, «уничтожив большинство руководителей военно-морских сил ХАМАС, которые состоят из сотен оперативников, специализирующихся на проведении операций по нападению на море». Кроме того, военными кораблями было успешно перехвачено несколько морских беспилотников, предназначавшихся для нанесения ударов по стратегическим морским объектам Израиля и береговым линиям.

Речь идет об отражении атак йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах», которые после начала военных действий в секторе Газа заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока ЦАХАЛ не прекратит операцию в палестинском анклаве.

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Страны
Израиль
Проекты
2020-й год
БПЛА
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