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В США рассказали о строительстве «франкенштейнов» из F-35

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-воздушные силы (ВВС) США хотят построить один истребитель пятого поколения F-35 Lightning II из частей двух поврежденных самолетов. Ведомство планирует оценить возможность восстановления сильно поврежденных летательных аппаратов, рассказали в публикации Popular Mechanics.

Отмечается, что для постройки «франкенштейна» используют два F-35, потерпевших аварию класса A. К таким ВВС относят аварии с ущербом более 2,5 миллиона долларов или инциденты с уничтожением самолета. Переднюю часть взяли от истребителя, в двигателе которого в 2014 году случился пожар, а корму восстановленный F-35 получит от самолета, поврежденного из-за разрушения шасси.

Как пишет издание, высокая стоимость истребителя побудила офис программы F-35 использовать детали и системы с поврежденных самолетов. Работы над проектом Frankenplane начались в 2020 году. Считается, что проект позволит ускорить ремонтные работы в будущем. Представители ВВС отмечают, что проект реализуют с опережением графика. Работы планируют завершить в мае 2025 года.

«В любом будущем конфликте некоторые самолеты вернутся настолько сильно поврежденными, что больше не смогут летать, и на поиск замены может уйти год или больше. Благодаря эксперименту Frankenplane у Пентагона уже будет возможность объединить два или более самолетов в один работающий истребитель — и сегодняшние ВВС мирного времени получат еще один работающий самолет», — отметил автор.

Ранее в декабре член Палаты представителей Конгресса США Роб Уиттман сообщил, что задержки с обновлением аппаратного и программного обеспечения Technology Refresh 3 истребителя F-35 будут иметь каскадный эффект.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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