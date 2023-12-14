Антонов заявил, что оружие США "расползается" по миру из-за украинской коррупции

Посол РФ в Вашингтоне отметил, что американское вооружение принесет лишь "затягивание конфликта"

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Американское оружие, предназначенное Киеву, "расползается" по регионам мира из-за украинской коррупции. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

"Смертоносная продукция Made in USA на $200 млн принесет лишь затягивание конфликта и страдания тысячам людей", - отметил дипломат. "Причем не только на востоке Европы, но и в других регионах мира, по которым "благодаря" украинским коррупционерам расползается это оружие", - подчеркнул он.

Ранее на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским американский лидер Джо Байден заявил, что одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на $200 млн. Как позднее уточнил госсекретарь США Энтони Блинкен, в него войдут боеприпасы и компоненты для систем ПВО, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, противотанковые снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, а также запчасти и вспомогательное оборудование.