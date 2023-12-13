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В России рассказали о системе противодействия новым БПЛА ВСУ

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Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: © Depositphotos / Dusan Petkovic

Изучать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) российским специалистам помогают саперы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом РИА Новости рассказал представитель спецподразделения Вооруженных сил (ВС) России по работе с дронами.

«Благодаря работе РЭБ и саперов мы имеем возможность изучать БПЛА, которые противник применяет на Запорожском направлении. Таким образом, мы контролируем ситуацию с появлением новых моделей БПЛА и имеем возможность максимально быстро выстроить систему противодействия», — сказал собеседник.

Ранее заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов в интервью агентству Sputnik рассказал, что на российские БПЛА «Герань» установили реактивные двигатели, которые значительно повысили их эффективность.

Также в декабре концерн «Калашников» сообщил о начале выпуска мобильных пунктов управления для комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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