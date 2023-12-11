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Стало известно о модификации российских «Гераней»

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Барражирующий боеприпас "Герань-2"
Барражирующий боеприпас "Герань-2" пикирует на один из объектов в Киеве 17.10.2022.
Источник изображения: Yasuyoshi Chiba / AFP

На российские БПЛА «Герань» установили реактивные двигатели, что значительно повысило их эффективность. Об этом стало известно из интервью заслуженного военного летчика России, генерал-майора в отставке Владимира Попова агентству Sputnik.

Он рассказал, что в начале специальной военной операции (СВО) на «Герани» ставились электрические двигатели или двигатели внутреннего сгорания мощностью около 50 лошадиных сил. При этом боевой заряд беспилотника составлял от одного до трех килограммов, что не очень много. Однако маневренность «Герани» вызвала интерес к дальнейшим модификациям.

Попов заявил, что сейчас появилась новая версия беспилотника с малогабаритным реактивным двигателем. «Если раньше с поршневыми двигателями первого поколения скорость "Гераней" была 180-200 километров в час. На пикировании до 300 километров доходило. То сейчас — 450-600 километров в час, до 800 уже развивается, а на пикировании и больше может быть», — объяснил Попов.

Он добавил, что увеличение скорости «Герани» уменьшает способность противника противодействовать ей. Кроме того, обновленные беспилотники стали более точно заходить на цель за счет большей скорости и использования системы ГЛОНАС.

Ранее военный корреспондент Борис Рожин рассказал, что на российские БПЛА начали устанавливать новые боеприпасы. «Кустарный термобарический боеприпас для "Герани". Ставится вместо обычного фугасного», — сообщил Рожин.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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