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ТАСС

Борисов заявил о наличии у России форы по ядерной энергетике в космосе

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Макет ядерного буксира
Макет ядерного буксира.
Источник изображения: Вести

По словам гендиректора Роскосмоса, мир не стоит на месте, и любое промедление будет "быстро съедать" имеющееся у РФ преимущество

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российская Федерация имеет фору по развитию ядерной энергетики в космосе, в частности в рамках проекта ядерного буксира, сообщил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

"Одним из реально прорывных проектов для нас является работа по созданию транспортно-энергетического модуля на ядерном топливе. Сегодня по этому направлению у нас есть фора", - сказал Борисов в рамках общего собрания по теме "Российская академия наук в решении проблем научно-технологического развития России".

Глава Роскосмоса при этом отметил, что мир не стоит на месте, и любое промедление будет "быстро съедать" имеющееся у России преимущество.

Контракт на разработку аванпроекта ядерного буксира, который будет использоваться при полетах в дальний космос, был заключен в декабре 2020 года между Роскосмосом и КБ "Арсенал" (входит в госкорпорацию). Стоимость контракта составляет более 4,17 млрд рублей. В качестве даты окончания исполнения контракта указано 28 июля 2024 года. Проработкой научной миссии занимается ИКИ РАН. 

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Страны
Россия
Компании
ИКИ РАН
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
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