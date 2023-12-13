Пентагон планирует отправить в Киев военного советника для разработки новой военной стратегии

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Соединенные Штаты намерены разработать для Украины новую военную стратегию, которая в перспективе должна значительно повысить шансы Киева избежать поражения. В Киеве же по-прежнему планируют новое контрнаступление с разгромом российской армии.

По данным издания New York Times, ссылающегося на украинских и американских чиновников, Пентагон планирует отправить в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто, задачей которого и станет помощь в разработке новой стратегии для Украины. Планируется, что американец выступит в роли военного советника, с его помощью украинский Генштаб проработает детали новой стратегии. Уже запланированы на январь военные игры и моделирование ситуации, которые пройдут в немецком Висбадене.

Американские и украинские военачальники ищут новую стратегию, которую они могут начать реализовывать в следующем году, чтобы оживить шансы Киева

- пишет издание.

Однако, не все так радужно, как представляется, все дело в том, что видение американцев и украинцев на дальнейшие действия кардинально расходятся. В Киеве планируют новое контрнаступление, способное нанести поражение российской армии. Таким способом Зеленский и его окружение хотят опять привлечь внимание Запада и усилить военную поддержку. Американцы выступают за вариант с переходом в оборону и созданию "мощной армии", с которой России придется считаться. Вашингтон хочет посадить Россию за стол переговоров в конце 2024 или в начале 2025 года, но на условиях Украины. Как дальше будет развиваться ситуация покажет время, наши тоже не будут сидеть и ждать, СВО продолжается.