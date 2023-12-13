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ТАСС

NYT: потери ВСУ без смены стратегии будут сходны с числом жертв в Первую мировую

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Раненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие.
Источник изображения: © AP Photo / Kostiantyn Liberov

По информации издания, американцы настаивают на консервативном решении, в основе которого сохранение контроля над территориями, рытье окопов, накапливание запасов вооружений и сил в течение года

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. США и Украина проводят консультации по выработке новой стратегии Киева из-за его неудач на поле боя и сложностей в Вашингтоне с выделением нового пакета помощи, чтобы избежать увеличения числа жертв конфликта. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц.

По ее данным, американские чиновники говорят, что без изменения стратегии 2024 год "может стать похожим на 1916-й, самый смертоносный год Первой мировой войны", когда тысячи молодых людей погибли, а линии фронта лишь немного изменились. Как отмечает издание, представители американских и украинских властей думают над новой стратегией, которую они смогут начать реализовывать с наступлением 2024 года. Толчком к поиску новых решений стали неудачное контрнаступление Украины и проблемы с новым пакетом помощи Киеву.

Американцы, как пишет издание, настаивают на консервативной стратегии, в основе которой сохранение контроля над территориями, рытье окопов, накапливание запасов вооружений и сил в течение года. Украинцы же, по информации газеты, хотят проводить наступательные операции либо на земле, либо при помощи ударов на большие расстояния в надежде привлечь внимание всего мира.

Официальные лица в Вашингтоне отмечают, что украинцы не осознают, насколько нестабильно дальнейшее финансирование со стороны США, а ожидания генералов Вооруженных сил Украины (ВСУ) "нереалистичны".

Как напоминает издание, Вашингтон за последнее два года направил Киеву более $111 млрд. Сейчас американские чиновники пытаются подготовить украинцев к следующему году, предупреждая их, что любая помощь, которую одобрит Конгресс США, не будет соразмерна с тем, что Украина получала в последние годы.

Вашингтонская администрация сообщала, что президент США Джо Байден пригласил главу Украины Владимира Зеленского в Белый дом 12 декабря. Украинский лидер также приглашен в тот же день выступить перед Сенатом Конгресса. В то же время ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. 

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Страны
США
Украина
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