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ТАСС

Постпредство РФ заявило о минимальном влиянии поставок Западом оружия Киеву на поле боя

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

По словам первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрийя Полянского, главная проблема властей республики состоит не в том, что им не хватает боеприпасов, а "в повсеместном нежелании обманутых украинцев воевать"

ООН, 12 декабря. /ТАСС/. Западные поставки вооружений Украине не оказывают существенного влияния на поле боя и лишь отсрочивают крах киевских властей. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Украинский режим, как умирающий наркоман, выживает сегодня исключительно на западных подачках, которые в значительной части немедленно разворовываются, и на поставках западного оружия, которые не оказывают существенного влияния на поле боя, ведь кадрами горящей западной техники завален весь интернет, - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. - Эти поставки лишь отсрочивают неминуемый крах нынешней преступной, ненародной и насквозь погрязшей в коррупции и кумовстве киевской власти".

Российский дипломат отметил, что главная проблема киевских властей состоит не в том, что им не хватает боеприпасов, а "в повсеместном нежелании обманутых украинцев воевать".

Западные СМИ и эксперты все чаще отмечают усталость Запада от конфликта на Украине. Противоречия между Киевом и партнерами лишь обострились на фоне провала объявленного Киевом контрнаступления. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое. 

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