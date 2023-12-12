Войти
ТАСС

МО РФ: бомбы с новыми модулями коррекции позволяют уничтожать цели, не входя в зону ПВО

366
0
0
Фронтовые бомбардировщики Су-34 недавно получили новые планирующие авиабомбы с модулем коррекции траектории. Фото Владимира Карнозова
Фронтовые бомбардировщики Су-34 недавно получили новые планирующие авиабомбы с модулем коррекции траектории. Фото Владимира Карнозова.

Во время боевого вылета в зоне СВО экипаж Су-34 получил данные с координатами скопления личного состава противника на линии боевого соприкосновения на краснолиманском направлении

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Применение бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) позволяет уничтожать цели, не входя в зону противовоздушной обороны (ПВО) противника. Кадры применения такого вооружения в зоне СВО опубликовало Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что во время боевого вылета в зоне СВО экипаж Су-34 получил данные с координатами скопления личного состава противника на линии боевого соприкосновения на краснолиманском направлении.

"Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары не входя в зону поражения ПВО противника", - рассказали в министерстве.

Как отметил пилот Су-34 Олег, полет прошел на высоте 11000 м, над уровнем облаков. "Все прошло достаточно спокойно. Все вооружение сработало штатно, цели были поражены", - привели его слова в ведомстве.

Су-34 (по классификации НАТО - Fullback) - двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям и поражению воздушных целей противника. Эти самолеты активно применяются, в том числе в зоне спецоперации. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Похожие новости
12.07.2022
«Киев смеется над российскими ракетами «Криптон». Это не смешно»
20.10.2021
Военные отработали на учении в Крыму защиту побережья
14.02.2018
Страшные серии для экспертов НАТО
07.08.2017
Западный военный округ получит более 1 тыс. единиц военной техники до конца года
06.07.2016
Инджирлик не нужен
28.02.2011
Две военных пятилетки
02.02.2011
Преобразования закончены, развитие продолжается
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.12 13:06
  • 57387
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.12 10:44
  • 3
В Самаре испытывается газотурбинная установка для БПЛА
  • 12.12 06:18
  • 1
Территориальные отводы: Россия закрывает НАТО путь в Арктику
  • 12.12 01:56
  • 321
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 12.12 01:50
  • 1
МО РФ сообщило о планах СБУ провести провокацию с боевым отравляющим веществом
  • 12.12 01:48
  • 1
Экс-замглавы МО Украины указала на сложные ситуации ВСУ на пяти направлениях
  • 11.12 21:00
  • 1
Штурмовики-добровольцы рассказали о преимуществах нового бронеавтомобиля
  • 11.12 20:42
  • 3
Запущена линия автоматизированной сборки Ил-76МД-90А, это позволит собирать в четыре раза больше тяжёлых транспортных самолётов
  • 11.12 17:26
  • 0
Белорусский БАК "Буревестник". Подробности (ВИДЕО)
  • 11.12 12:55
  • 1
В 2024 году в Арктику придет российский ледокол способный нести беспилотники
  • 11.12 09:19
  • 81
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 11.12 09:10
  • 38
В Екатеринбурге создадут новый самолет для замены чешских L-410
  • 11.12 03:40
  • 1
Оценка, которую Путин дал Западу, шокировала финского президента Ниинистё (Ilta-Sanomat, Финляндия)
  • 11.12 03:11
  • 1
"Это провал". Контрнаступление ВСУ было обречено с самого начала (ABC News, США)
  • 11.12 02:57
  • 1
Будут ли наступать ВСУ? Будут и очень скоро!