МО РФ: бомбы с новыми модулями коррекции позволяют уничтожать цели, не входя в зону ПВО

Во время боевого вылета в зоне СВО экипаж Су-34 получил данные с координатами скопления личного состава противника на линии боевого соприкосновения на краснолиманском направлении

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Применение бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) позволяет уничтожать цели, не входя в зону противовоздушной обороны (ПВО) противника. Кадры применения такого вооружения в зоне СВО опубликовало Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что во время боевого вылета в зоне СВО экипаж Су-34 получил данные с координатами скопления личного состава противника на линии боевого соприкосновения на краснолиманском направлении.

"Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары не входя в зону поражения ПВО противника", - рассказали в министерстве.

Как отметил пилот Су-34 Олег, полет прошел на высоте 11000 м, над уровнем облаков. "Все прошло достаточно спокойно. Все вооружение сработало штатно, цели были поражены", - привели его слова в ведомстве.

Су-34 (по классификации НАТО - Fullback) - двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям и поражению воздушных целей противника. Эти самолеты активно применяются, в том числе в зоне спецоперации.