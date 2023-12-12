Минобороны Великобритании: Лондон и Осло возглавят новую коалицию по поддержке Украины на море

Западные страны продолжают придумывать новые способы, для поддержки Украины, несмотря на то, что все предыдущие многомиллиардные вложения ни к чему не привели.
Как сообщает британское оборонное ведомство, теперь Великобритания решила вместе с Норвегией возглавить новую коалицию западных стран с целью усиления Украины на море. Отмечается, что коалиция будет снабжать Украину «кораблями и иными средствами для укрепления способности Украины действовать на море».
Напомним, что ранее сообщалось о планах Киева приобрести у Лондона два минных тральщика типа Sandown, которые хотят использовать для повышения безопасности в Черном море.
Хотя подавляющее большинство вооружений, поступавших на Украину с начала конфликта, относилось к сухопутным. Однако были и страны, которые поставляли Киеву некоторые вооружения морского назначения - например, морские дроны.
Так, Дания поставила Украине беспилотные подводные аппараты для обнаружения мин. Германия и Бельгия обещали Киеву по десять надводных и подводных бесплатных аппаратов соответственно.
Очевидно, что теперь на Западе решили сделать упор также и на морское вооружение. Остаётся надеяться, что российские силы быстро разберутся с этим вооружением, если оно окажется в Чёрном море.