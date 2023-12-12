Минобороны Великобритании: Лондон и Осло возглавят новую коалицию по поддержке Украины на море

Изображение предлагаемого британской группой Babcock International проекта Р50-U большого ракетного катера для ВМС Украины на основе малого патрульного корабля проекта Protector 50. Реальный состав вооружения катера для ВМС Украины пока не ясен (c) Babcock International (via www.navylookout.com ).

Западные страны продолжают придумывать новые способы, для поддержки Украины, несмотря на то, что все предыдущие многомиллиардные вложения ни к чему не привели.

Как сообщает британское оборонное ведомство, теперь Великобритания решила вместе с Норвегией возглавить новую коалицию западных стран с целью усиления Украины на море. Отмечается, что коалиция будет снабжать Украину «кораблями и иными средствами для укрепления способности Украины действовать на море».

Напомним, что ранее сообщалось о планах Киева приобрести у Лондона два минных тральщика типа Sandown, которые хотят использовать для повышения безопасности в Черном море.

Хотя подавляющее большинство вооружений, поступавших на Украину с начала конфликта, относилось к сухопутным. Однако были и страны, которые поставляли Киеву некоторые вооружения морского назначения - например, морские дроны.

Так, Дания поставила Украине беспилотные подводные аппараты для обнаружения мин. Германия и Бельгия обещали Киеву по десять надводных и подводных бесплатных аппаратов соответственно.

Очевидно, что теперь на Западе решили сделать упор также и на морское вооружение. Остаётся надеяться, что российские силы быстро разберутся с этим вооружением, если оно окажется в Чёрном море.