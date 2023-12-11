Заявление Трампа по НАТО заставило Европу дрожать от страха (The New York Times, США)

NYT: в Европе заявили об опасениях относительно выхода США из НАТО

В Европе всерьез опасаются, что в случае прихода Трампа к власти он выведет Соединенные Штаты из НАТО, пишет NYT. И на то есть веские причины. Бывший хозяин Белого дома уже давно называет участников блока не иначе как "нахлебниками".

На протяжении 74 лет Организация Североатлантического договора оставалась самым важным военным альянсом Америки. Президенты из обеих партий рассматривали НАТО как инструмент, позволяющий наращивать влияние Соединенных Штатов, объединяя страны по обе стороны Атлантики обязательством защищать друг друга.

Но Дональд Трамп ясно дал понять, что, с его точки зрения, НАТО — это "сливная труба", через которую множество нахлебников растрачивают американские ресурсы. И он придерживается этой точки зрения по меньшей мере четверть века.

В своей книге 2000 года под названием "Америка, которую мы заслуживаем" ("The America We Deserve") Трамп написал, что "уход из Европы позволит нашей стране ежегодно экономить миллионы долларов". Будучи президентом, он неоднократно угрожал вывести Соединенные Штаты из состава альянса.

Теперь, когда он стремится вновь вернуться в Белый дом, Трамп крайне мало говорит о своих намерениях. На официальном сайте его предвыборной кампании на этот счет есть одно-единственное загадочное предложение: "Нам необходимо завершить процесс фундаментальной переоценки целей и миссии НАТО, начатый в период работы моей администрации". Никаких подробностей ни сам Трамп, ни члены его команды не сообщают.

Эта загадочная строчка породила огромную неуверенность и тревогу как среди европейских союзников, так и среди сторонников традиционной внешнеполитической роли Америки внутри страны.

Европейские послы и представители аналитических центров совершают паломничества к соратникам Трампа, чтобы узнать о его намерениях. По словам двух источников, знакомых с содержанием бесед, по крайней мере один дипломат — посол Финляндии Микко Хаутала (Mikko Hautala) — напрямую связался с Трампом и попытался убедить его в ценности своей страны как нового члена НАТО.

За последние несколько месяцев почти десяток действующих и бывших европейских дипломатов, которые просили не называть их имен, опасаясь неприятностей в случае избрания Трампа, сказали, что в дипломатических кругах и в правительствах их стран растет тревога в связи с тем, что возвращение Трампа будет означать не только прекращение помощи Украине, но и уход Америки с континента в широком смысле, а также развал Североатлантического альянса.

"В Европе существуют большие опасения, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выходу Соединенных Штатов из состава альянса, — сказал Джеймс Ставридис (James G. Stavridis), четырехзвездный адмирал ВМС США в отставке, который был верховным главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе с 2009 по 2013 год. — Это станет огромным стратегическим и историческим провалом с нашей стороны".

Созданная после окончания Второй мировой войны для поддержания мира в Европе и для защиты от Советского Союза, НАТО превратилась в инструмент, с помощью которого Соединенные Штаты взаимодействуют с союзниками в решении военных вопросов по всему миру. Его первоначальная цель — суть которой сформулирована в положении о коллективной обороне, именуемом Статьей 5 Устава НАТО, где говорится, что вооруженное нападение на любого члена "должно рассматриваться как нападение на всех", — продолжает жить, особенно для относительно новых участников альянса, таких как Польша и страны Балтии, где когда-то господствовал Советский Союз и которые до сих пор боятся России.

Интервью с действующими и бывшими дипломатами показали, что европейские чиновники в большинстве своем не понимают, как можно вести себя с Трампом, кроме как вернуться к прежнему сценарию, в основе которого лежали лесть и сделки.

Ожидается, что более мелкие страны, которые в большей мере уязвимы перед возможными нападками России, попытаются "купить" себе благосклонность Трампа, увеличивая заказы на американское оружие или совершая грандиозные акты низкопоклонства, как это сделала Польша во время его первого президентского срока, когда она предложила назвать военную базу "Форт Трамп" в обмен на постоянное присутствие там американского военного контингента.

На текущем этапе предвыборной кампании Трамп сосредоточен главным образом на уголовных расследованиях, которые проводятся в отношении него, и на победе над своими основными соперниками-республиканцами. В настоящий момент он редко говорит об альянсе, даже в частных беседах.

Сейчас Трамп является главным претендентом на выдвижение от Республиканской партии, но последствия его избрания для старейшего и важнейшего военного альянса Америки открыто не обсуждаются. Скорее, они окутаны пеленой всеобщего беспокойства, подозрений и неопределенности.

Украина

На фоне этих нарастающих сомнений можно с уверенностью сказать только одно: первой областью, где потенциальное возвращение Трампа в Белый дом в 2025 году может спровоцировать внешнеполитический кризис, будет Украина и альянс западных демократий, которые оказывают поддержку в ее борьбе против России.

Военная помощь Украине стала одной из определяющих миссий НАТО. Украина не является членом альянса, однако ей удается оставаться независимой страной только благодаря поддержке НАТО.

По словам Кэмилла Гранда (Camille Grand), который в начале украинского конфликта был помощником генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям, то, как Трамп поведет себя по отношению к Украине, станет первой "большой проверкой", по итогам которой европейцы смогут оценить, насколько надежным союзником он будет для Европы на втором сроке.

"Отдаст ли он Зеленского на растерзание в первые три месяца своего президентского срока?" — спросил Гранд, который сейчас работает в Европейском совете по международным отношениям.

Трамп неоднократно заявлял, что он сумеет урегулировать конфликт "за 24 часа". Он пока не объяснил, каким именно образом он это сделает, но, по его словам, он мог бы вовсе предотвратить боевые действия, заключив сделку, в соответствии с которой Украина должна была бы просто отдать России свои восточные территории.

Зеленский подчеркивает, что Украина никогда не согласится уступить даже часть своих земель России в рамках какого бы то ни было мирного соглашения. Но у Трампа будут мощные рычаги влияния на правительство Украины. Соединенные Штаты передают Украине огромное количество жизненно важного оружия, боеприпасов и разведданных. Европейские страны тоже обещают предоставить Украине серьезную экономическую помощь, однако они не сумеют восполнить нехватку в том случае, если Америка прекратит оказывать военную поддержку.

Соратники Трампа в Конгрессе, которые вслед за ним неустанно повторяют мантру "Америка — в первую очередь", уже выступают против дальнейшей военной помощи Киеву. Одним из наглядных свидетельство ослабления поддержки стало то, что на минувшей неделе республиканцы Сената заблокировали законопроект о новом пакете помощи Украине, потребовав у демократов согласиться на не связанные с этим жесткие ограничения в области иммиграционной политики в обмен на одобрение запроса Белого дома на дополнительное финансирование для Украины.

Но даже если Конгресс в конце концов одобрит дополнительную помощь, Трамп может затормозить процесс ее предоставления, как он сделал в 2019 году, когда ему необходимо было вынудить Зеленского начать уголовное расследование в отношении Байдена, — тот скандал послужил основанием для начала первого расследования по делу об импичменте Трампа.

На этом фоне Россия, похоже, заняла выжидательную позицию. По словам чиновников, она проводит наступательные операции с целью задержать украинские войска, когда видит для этого подходящие возможности, но при этом она не предпринимает никаких радикальных шагов и не начинает переговоры. Такое "бездействие" России наталкивает на мысль, что Путин рассчитывает, что после выборов 2024 года его положение заметно улучшится.

"Нам все должны"

Как Трамп любит хвастаться, в частных беседах он не раз говорил лидерам стран НАТО, что, если Россия нападет на них, а они не заплатят деньги, которые они должны альянсу НАТО и Соединенным Штатам, он не станет их защищать. На митинге в октябре он заявил, что после его прямолинейного упрека в том, что "нам все должны деньги" и что остальные не выполняют свои обязательства, сразу же "потекли сотни миллиардов долларов".

Но такая версия событий в лучшем случае не совсем корректна.

Действительно какое-то время шли споры вокруг объемов расходов, но они касались невыполнения европейцами их обязательств перед их собственными вооруженными силами, а не денег, которые они каким-то образом задолжали альянсу НАТО или Соединенным Штатам. В период работы администрации Трампа европейские страны увеличили свои расходы на оборону, хотя не настолько значительно, как утверждал Трамп. И их расходы на оборонные нужны существенно выросли в 2023 году в ответ на действия России на Украине.

Но то рвение, с которым Трамп пересказывает свою версию этой истории, в сочетании с его прошлыми выпадами против НАТО вызывают у сторонников НАТО новую волну тревоги.

Когда репортеры New York Times попросили Трампа объяснить, что он имеет в виду под "фундаментальной переоценкой цели и миссии НАТО", он произнес довольно бессвязную фразу, не содержавшую четкого ответа, но указывавшую на его скептическое отношение к альянсу.

"Обязанность каждого президента США — сделать так, чтобы альянсы Америки служили защите американского народа и не подвергали опасности жизни и средства американских граждан", — ответил он.

Некоторые сторонники Трампа, придерживающиеся пронатовской позиции, утверждают, что он блефует. По его собственным словам, он просто хотел сильнее надавить на европейцев, чтобы они начали расходовать на собственные оборонные нужды больше средств.

"Он не собирается этого делать, — сказал сенатор Линдси Грэм (Lindsey Graham), республиканец и сторонник Трампа, комментируя опасения, что он может вывести Соединенные Штаты из НАТО. — Но он заставит европейцев платить больше, и я думаю, что многим американцам эта новость будет по душе".

Роберт О’Брайен (Robert O’Brien), который был советником Трампа по вопросам национальной безопасности, поддержал эту точку зрения.

"Решение президента Трампа о выводе Соединенных Штатов из НАТО — это тема, которую некоторые в Вашингтоне обсуждают, но я не думаю, что такое может случиться, — сказал О’Брайен. — Трамп понимает военную ценность альянса для Америки, но он просто чувствует — и, с моей точки зрения, совершенно обоснованно, — что немцы и другие страны нас обманывают, отказываясь платить справедливую долю за собственную оборону".

При этом консерватор Джон Болтон, который занимал пост советника по национальной безопасности с 2018 по 2019 год, написал в своих мемуарах, что Трампа приходилось неоднократно отговаривать от вывода Соединенных Штатов из НАТО. Как Болтон сказал в интервью, "у меня нет никаких сомнений", что во второй срок Трамп выведет Соединенные Штаты из НАТО.

Между тем, если взглянуть на ситуацию с юридической точки зрения, Трамп вряд ли сумеет с легкостью вывести Соединенные Штаты из состава НАТО в одностороннем порядке.

Конституция США требует согласия Сената на ратификацию договора, но не предусматривает процедуры его аннулирования. Это порождает споры о том, могут ли президенты предпринимать подобные шаги по своему усмотрению или им все же требуется разрешение законодателей. По этому вопросу есть всего несколько судебных прецедентов, ни один из которых не считается окончательным.

Решения об аннулировании договоров, принятые президентом Джимми Картером в 1978 году и президентом Джорджем Бушем в 2001 году, привели к тому, что члены Конгресса подали иски, которые суды отклонили отчасти на том основании, что споры носили "политический характер", поэтому их урегулированием должны были заниматься избираемые органы. В обоих этих случаях президенты фактически победили, поскольку многие пришли к выводу, что те договоры недействительны. Однако любые попытки вывести Соединенные Штаты из НАТО, скорее всего, повлекут за собой более масштабные проблемы.

В ответ на угрозы Трампа группа законодателей — во главе с сенатором-демократом Тимом Кейном (Tim Kaine) и сенатором-республиканцем Марко Рубио (Marco Rubio) — включили один важный пункт в ежегодный Закон о полномочиях в области национальной обороны, по которому Конгресс, скорее всего, будет голосовать в декабре. В нем говорится, что президент не сможет вывести страну из НАТО без одобрения Конгресса. Тем не менее вопрос о том, допускает ли Конституция возможность настолько связывать руки президента, тоже остается спорным.

Между тем европейские дипломаты говорят, что даже если при Трампе Соединенные Штаты формально останутся в НАТО, он может настолько подорвать веру в готовность Америки выполнять обязательства в области коллективной обороны, что ценность альянса как средства сдерживания России будет утрачена.

Все основано на сделках

Неопределенность, которую порождает максималистская и в то же время расплывчатая риторика Трампа, непосредственным образом связана с прежними проявлениями его откровенно скептического отношения к НАТО и необычного внимания к России.

Еще будучи кандидатом в 2016 году, Трамп привел союзников по НАТО в замешательство, заявив, что если Россия нападет на страны Балтии, то решение об оказании им помощи он примет только после того, как проверит, "выполнили ли они свои обязательства перед нами". Кроме того, он неоднократно лестно отзывался о Путине и говорил о своей готовности рассмотреть возможность признания присоединения Крыма к России.

Будучи уже президентом, в июле 2018 года Трамп не только чуть не вывел свою страну из НАТО на саммите альянса, но и назвал Евросоюз "врагом" из-за "того, что он делают с нами в торговле". Затем он посетил саммит, где был Путин, после чего скептически отозвался об идее о том, что Соединенным Штатам следует начинать войну ради такого крошечного союзника по НАТО, как Черногория.

Трамп, не имевший опыта работы в вооруженных силах или правительстве, привнес деловой, меркантилистский подход во взаимоотношения с союзниками. В своих взглядах на зарубежные страны он, как правило, руководствовался своим личным отношением к их лидерам и показателями из сферы внешней торговли.

Особенно сильно Трамп не любил бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. И он часто жаловался, что немецкие производители наводняют Америку своей продукцией. По словам его сторонников, отчасти его гнев был оправданным: Германия не выполняла свои обязательства по военным расходам, и, несмотря на его возражения, Меркель настояла на строительстве газопровода в Россию. Германия приостановила процесс сертификации этого проекта всего за два дня до начала российской специальной военной операции на Украине.

Союзники Трампа также отмечают, что он одобрил отправку на Украину противотанкового оружия — президент Обама не сделал этого даже после того, как Россия присоединила Крым в 2014 году.

Тем не менее в 2020 году Трамп принял решение вывести из Германии треть тех 36 тысяч американских солдат, которые там находились. По его задумке, одних нужно было вернуть домой, а других — перераспределить по разным странам Европы. Но уже в следующем году, когда Россия начала наращивать свои войска на границе с Украиной, Байден отменил это решение и увеличил численность американского военного контингента в Германии.

Движение в поддержку Трампа

Если Трамп вернется к власти, его поддержит консервативное движение, которое стало более скептически относиться к союзникам и вовлеченности Соединенных Штатов в дела иностранных государств.

Сегодня внешнеполитические институты, выступающие против вмешательства в дела других стран, стали более организованными и получают более щедрое финансирование, чем в период первого президентского срока Трампа. В их число входит Центр обновления Америки (Center for Renewing America) — связанный с Трампом аналитический институт, который опубликовал документ, содержащий обоснование минимизации роли Америки в НАТО.

1 ноября Фонд "Наследие" — традиционно консервативный аналитический центр, который последнее время вторит Трампу в таких вопросах, как сопротивление оказанию помощи Украине, — принял делегацию Европейского совета по международным отношениям.

Европейцы встретились и обменялись мнениями с ярыми националистами, в том числе с Майклом Энтоном (Michael Anton), который был членом Совета национальной безопасности в администрации Трампа, Дэном Колдуэллом (Dan Caldwell), руководившим отделом внешней политики в Центре обновления Америки, а также с помощниками по вопросам национальной безопасности сенатора Джей Ди Вэнса (J.D. Vance) и других сенаторов, поддерживающих Трампа.

По словам осведомленных источников, Энтон сказал европейцам, что, с его точки зрения, Трамп вполне может выдвинуть ультиматум: если члены НАТО не увеличат в должной мере свои военные расходы к установленному сроку, он выведет Соединенные Штаты из альянса. После завершения встречи Эккарт фон Кледен (Eckart von Klaeden), бывший немецкий политик, который сейчас занимает высокую должность в Mercedes-Benz, умолял Энтона попросить Трампа обязательно поговорить с европейскими союзниками Америки, когда он будет формулировать свою внешнюю политику.

Однако, скорее всего, этого не произойдет.

В своем заявлении для New York Times Трамп вновь обратился к своем лозунгу "Америка — в первую очередь" — когда-то эту фразу популяризировали американские изоляционисты, выступавшие против участия Соединенных Штатов во Второй мировой войне.

"Моим важнейшим приоритетом, — подчеркнул Трамп в заявлении, — всегда была и останется прежде всего Америка, а именно защита нашей собственной страны, наших границ, наших ценностей и нашего народа, его рабочих мест и его благополучия".

Автор статьи: Джонатан Суон (Jonathan Swan), Чарли Сэвидж (Charlie Savage), Мэгги Хаберман (Maggie Haberman)