В США признали: в случае нападения России НАТО будет бесполезна

Мрачное будущее НАТО

Существование НАТО как эффективного инструмента сдерживания российской агрессии близится к концу, пишет обозреватель The American Spectator. Если Москва вторгнется на территорию альянса, он не сумеет оправдать основную причину своего существования, предупреждает автор.

Джед Бэббин (Jed Babbin)

"Медовый месяц" после начала путинской спецоперации на Украине оказался коротким

Многие комментаторы сейчас рассуждают о будущем альянса НАТО. Они предсказывают возрождение альянса посредством увеличения количества и масштабов военных учений вблизи российских территорий и достижение стратегической победы над России без какой-либо открытой конфронтации.

В одной колонке, недавно опубликованной в Washington Examiner, говорилось именно об этом.

Автор колонки утверждал, что Финляндию и Швецию, которые, как сообщается, хотят в скором времени вступить в НАТО, необходимо как можно быстрее принять в ряды альянса – так же следует поступить с Сербией, Боснией и Герцеговиной, Косово и Грузией.

Некоторые из предложенных идей, к примеру, увеличение числа совместных военных учений (хотя и не у самых границ России), можно назвать хорошими, но их вряд ли удастся реализовать, потому что члены НАТО в этом не заинтересованы. Финляндию и Швецию действительно стоит принять в ряды альянса в скором времени, однако остальные идеи либо совершенно нереализуемы, либо попросту смехотворны и откровенно плохи.

В альянсе НАТО, который был основан в 1949 году с целью сдерживания агрессии Советского Союза, в настоящее время наблюдается столько проблем, что его существование в качестве эффективного инструмента сдерживания российской агрессии близится к концу.

Начнем со стран-членов НАТО, многие из которых достаточно проблемные в политическом смысле. Главной среди таких стран является Турция, которая прежде защищала восточный рубеж НАТО. Проблема заключается в президенте Турции, Реджепе Эрдогане, который управляет страной с 2014 года. Эрдоган – исламист. Он увел Турцию в сторону от западных ценностей, и теперь она стала гораздо ближе к России, нежели к Соединенным Штатам.

В Уставе НАТО не прописан механизм, с помощью которого можно исключить из организации члена, чьи убеждения изменились. Если исключить Турцию из НАТО, это укрепит альянс, однако другие его члены не рассматривают такой вариант.

Есть еще одна серьезная проблема, о которой автор этой статьи писал много раз. Она заключается в том, что большинство членов НАТО не просто не могут, но и отказываются вкладывать средства в собственную оборону. Президент Трамп был совершенно прав, когда резко критиковал страны НАТО за это нежелание, но теперь в Белый дом пришел Старый Джо, и альянс снова обходит вниманием вопрос об увеличении расходов на оборону.

Когда Россия начала спецоперацию на Украине, генерал Альфонс Маис (Alfons Mais), командующий немецкой армией, заявил, что у него в загашнике пусто и что ему нечего предложить в смысле укрепления системы обороны НАТО.

Вооруженные силы многих или даже большинства членов НАТО находятся в таком же положении.

В какой-то момент промелькнул луч надежды на то, что они все же не обойдут вниманием оборонные нужды. Новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его правительство быстро увеличит оборонные расходы, чтобы выполнить условие альянса о 2% ВВП. Он приостановил процесс запуска российского газопровода "Северный поток – 2", по крайней мере на время. Но крайне маловероятно, что Германия действительно увеличит военные расходы – тем более станет удерживать их на новом уровне, – потому что, как и большинство стран НАТО, Германия в гораздо большей степени заинтересована в экспорте коммерческой и сельскохозяйственной продукции, нежели в эффективности своей собственной системы обороны.

Есть еще Франция, чей президент Эммануэль Макрон заявил в 2019 году, что "в настоящий момент мы наблюдаем смерть мозга НАТО". Будучи французом, Макрон сопротивляется сотрудничеству с НАТО, потому что считает, что Евросоюзу нужны собственные вооруженные силы и собственная внешняя политика, которая не будет зависеть от НАТО.

Разумеется, Евросоюз никогда не создаст собственные вооруженные силы, поскольку его члены убеждены, что в выстраивании системы самообороны нет никакого смысла, пока Соединенные Штаты соглашаются оплачивать счета.

Альянс НАТО расширялся рывками с момента распада Советского Союза. Польша вступила в его ряды в 1999 году. Эстония, Словакия, Словения, Латвия, Литва и Болгария пополнили его ряды в 2004 году. Черногория – которая способна привнести в общую систему обороны примерно столько же, сколько и вымышленное Герцогство Гранд Фенвик, – присоединилась в 2017 году, а не менее могучая Северная Македония – в 2020.

Норвегия является одним из первоначальных членов НАТО. Наши морские пехотинцы регулярно проводят совместные военные учения с Норвегией. Чтобы создать натовский блок в Скандинавии, необходимо без промедления принять в альянс Финляндию, которая имеет общую с Россией границу протяженностью почти в 1300 километров, и Швецию, которая тоже изъявила желание вступить в него.

Однако никаких веских аргументов для того, чтобы принимать в НАТО Сербию, Боснию и Герцеговину, Косово и Грузию, попросту нет. Если принять Грузию, которая находится у самых границ России, это лишь усилит страхи Путина, убежденного в том, что Россию окружают со всех сторон. Более того, автор упомянутой в самом начале колонки предлагал отправить в Грузию натовский контингент. Просто смешно полагать, что какая-либо страна НАТО действительно решится отправить своих военных в Грузию, – автор, видимо, считает, что сделать это должны Соединенные Штаты. Но нам ни в коем случае не нужно этого делать, потому что в Грузии у нас нет никаких ключевых интересов национальной безопасности.

Между тем Россия угрожает границам НАТО. Но, как показала ее спецоперация на Украине, угрозы России – хотя к ним действительно стоит отнестись серьезно, – носят скорее экономический, нежели военный характер. И эти экономические угрозы оказались довольно эффективными, поскольку они разобщили НАТО.

Германия получает примерно треть своего природного газа и примерно такое же количество нефти из России. Норвегия закупает у России 20% своих энергоносителей, а Нидерланды – 12%. Италия получает от России примерно 25% своего газа. Босния и Герцеговина, а также Сербия импортируют около 90% природного газа из России. Последние две страны не входят в состав НАТО – и не должны в него войти.

Перечисленные выше государства зависят от России в смысле поставок энергоносителей. Именно поэтому российские банки, которые помогают этим странам получать российские нефть и газ, не попали под жесткие экономические санкции, которые страны НАТО ввели против России в связи с ее спецоперацией на Украине.

Евросоюз утверждает, что в конце концов откажется от газового импорта из России. Для этого ему потребуется найти новые источники поставок, на что может уйти несколько десятилетий.

Фактически альянс НАТО раскололся на страны, которые зависят от России в вопросе поставок энергоносителей, и те страны, которые от нее не зависят. Однако в целом из-за своей энергетической зависимости от России страны НАТО не могут и не будут отвечать на ее угрозы.

Что эти страны будут делать, если, к примеру, Россия атакует Эстонию, Латвию или Литву, и эти члены альянса обратятся к Статье 5 Устава НАТО о коллективной обороне? Ни одной из этих стран НАТО не сможет помочь даже деньгами.

Путин это знает. А Байден и его ближайшие советники, которым следовало бы это знать, вероятно, даже не задумаются об этом. Поэтому НАТО может устраиваться поудобнее и наблюдать за спецоперацией России на Украине.

Избежать конфронтации с Путиным желательно, но далеко не так важно, как сохранить эффективную систему сдерживания. Как я не раз писал прежде, мы должны дать украинцам все, что им необходимо если не для полного разгрома, то хотя бы для сдерживания России.

Очевидного решения этих проблем нет. Но если НАТО хочет восстановить свой авторитет, альянсу необходимо сделать минимум две вещи.

Во-первых, альянс должен избавить своих членов от энергетической зависимости от России. Для этого нужно найти другие источники поставок, которые могли бы полностью удовлетворить их потребности. Австралия и Катар, а также Соединенные Штаты являются крупными поставщиками газа. Соединенные Штаты занимают второе место среди крупнейших экспортеров газа, но у нас – как и у стран, зависимых от российского газа, – нет судов для перевозки СПГ и нет газопроводов, чтобы мы могли удовлетворить энергетические потребности членов НАТО. Корабли и газопроводы необходимо построить как можно быстрее. Но на это потребуется минимум 10 лет.

Во-вторых, Байден должен – тоже как можно скорее – заставить членов НАТО вкладывать необходимое количество средств в их собственную оборону. Но он этого не сделает, потому что этот вопрос его попросту не волнует в той же мере, в какой он волновал Трампа.

Будущее НАТО выглядит достаточно мрачно. Путин, ослабленный посредственными результатами операции его вооруженных сил на Украине, вероятно не сможет осуществить вторжение на территорию того или иного члена НАТО в течение нескольких лет. Но, когда он все же сможет это сделать, альянс НАТО, вероятно, не сумеет оправдать основную причину своего существования.