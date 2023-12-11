В Белом доме заявили, что у США осталось около $1 млрд на восполнение запасов вооружений

Глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг отметила, что США не должны выбирать между обеспечением собственной боеготовности и поддержкой союзников, в том числе Украины

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. У Соединенных Штатов осталось примерно $1 млрд финансирования на восполнение собственных запасов вооружений и боеприпасов. Об этом заявила глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.

"С точки зрения бюджета, у нас осталось около $1 млрд на пополнение собственных запасов. Все сводится к политическому решению. Стоит ли нам рисковать собственной боеготовностью, поскольку ситуация в мире становится сложнее?" - сказала Янг в эфире телекомпании CBS. Она отметила, что США не должны выбирать между обеспечением собственной боеготовности и поддержкой союзников, в том числе Украины. "Конгресс просто должен гарантировать, что мы сможем обеспечить нашу национальную безопасность, одновременно поддерживая наших союзников, таких как Украина", - отметила чиновник.

Янг добавила, что большая часть средств, выделенных Вашингтоном в помощь Украине, так или иначе остается в США. "Большая часть денег, о которых мы говорим как о предназначенных Украине, остается здесь. Наша оборонная промышленность получает большую часть этого финансирования, чтобы создавать больше оборудования, вооружений, боеприпасов, а это означает создание рабочих мест, высокооплачиваемых рабочих мест для американцев", - сказала она.

Ранее глава Административно-бюджетного управления Белого дома направила письмо законодателям, в котором предупредила, что к концу календарного года у США полностью истощатся ресурсы для оказания помощи Украине, если не будет одобрен запрошенный администрацией проект финансирования.

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд.