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В США рассказали о самой совершенной модификации F-16

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Изображение истребителя Lockheed Martin F-16C/D Block 70/72 (F-16V)
Изображение истребителя Lockheed Martin F-16C/D Block 70/72 (F-16V).
Источник изображения: Lockheed Martin

Американский истребитель четвертого поколения F-16 Fighting Falcon модификации Block 70\72 получил радар, который наделяет его характеристиками самолетов пятого поколения. О возможностях самой совершенной версии F-16 рассказали в публикации The National Interest (NI).

Отмечается, что усовершенствованные F-16 Block 70 и Block 72 получили одинаковый набор оборудования и отличаются только двигателем. Первая версия оснащена силовым агрегатом General Electric F110, а в конструкцию Block 72 интегрировали Pratt & Whitney F100.

Самолеты Block 70\72 отличаются от прошлых версий F-16 модернизированной кабиной пилота с основным дисплеем высокого разрешения, расширенным набором вооружения и наличием конформных топливных баков. Также самолеты оснащены радиолокационной станцией AN/APG-83 Scalable Agile Beam Radar с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

«Усовершенствованный радар предоставляет вариантам Block 70/72 возможности радара пятого поколения. Фактически, его программное обеспечение имеет общие черты с АФАР-радарами истребителей F-22 Raptor и F-35 Lightening II», — пишет издание.

В апреле издание Defense News писало, что в эмуляторе Военно-воздушных сил США испытали модернизированную систему радиоэлектронной борьбы AN / ALQ-257 Integrated Viper Electronic Warfare Suite, разработанную для истребителя F-16.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-16
F-22
F-35
F100-PW
Компании
General Electric
Pratt&Whitney
Проекты
АФАР
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