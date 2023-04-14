В США испытали новую систему РЭБ для F-16

Модернизированную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) AN / ALQ-257 Integrated Viper Electronic Warfare Suite (IVEWS), которую разработали для истребителя F-16 Fighting Falcon, испытали в эмуляторе Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом сообщила компания Northrop Grumman, пишет Defense News.

Отмечается, что новая система даст возможность F-16 противостоять угрозам, используя новые частоты, а также обнаруживать и поражать более совершенные радары и оружие. Система IVEWS получила новые широкополосные усилители мощности и адаптивные модули противодействия, которые позволяют быстрее реагировать, покрывать расширенный диапазон частот и обнаруживать цели во всех направлениях.

В ходе тестирования эмулятор имитировал сигналы радаров систем противовоздушной обороны (ПВО). Специалисты проверяли способность IVEWS распознавать сигналы и противостоять им. Northrop Grumman получила контракт на подготовку IVEWS к опытно-конструкторским испытаниям в мае 2022 года.

В марте издание The Drive писало, что ВВС США запланировали начать закупки конформных топливных баков для истребителей четвертого поколения F-15EX. Баки увеличивают дальность полета самолета.

В январе военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что российские истребители и системы ПВО смогут обнаружить и сбить F-16, если эти самолеты передадут Украине.