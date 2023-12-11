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ТАСС

WP: Киев опасается, что Запад может заставить вести переговоры с Москвой из-за неудач ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Olivier Matthys/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский находится во "все более затруднительном положении" в связи с тем, что Конгресс до сих пор не одобрил новые бюджетные ассигнования на помощь Киеву, сообщило издание

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/. Многие украинские должностные лица опасаются, что их могут заставить вести переговоры с Россией, если западные партнеры, включая США, сочтут, что боевые действия зашли в тупик. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

В ней отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский находится во "все более затруднительном положении" в связи с тем, что Конгресс до сих пор не одобрил новые бюджетные ассигнования на помощь Киеву. Кроме того, по мнению авторов статьи, "на Украине растет тревога", поскольку разногласия в Вашингтоне препятствуют выделению миллиардов долларов помощи, которая, по словам украинских должностных лиц, "крайне важна для поддержания страны" в условиях российской специальной военной операции. "Напряжение в отношениях между Киевом и Вашингтоном возникло на фоне внутренних политических разногласий в окружении президента Владимира Зеленского, а опасения по поводу возможной нехватки финансирования привели к усилению напряженности в [украинской] столице", - подчеркивает издание. По мнению авторов статьи, "отношения между [украинскими] должностными лицами, которые ранее сохраняли видимость единства, теперь откровенно разлаживаются". Так, украинские и американские чиновники "отмечают наличие трений между Зеленским" и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

Как напомнила The Washington Post, на этой неделе делегация украинских чиновников посетила Вашингтон, чтобы попросить увеличения как военной, так и бюджетной помощи. Газета считает, что призывы остались неуслышанными, поскольку республиканцы в Сенате вновь заблокировали помощь Киеву.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса республиканец Майк Джонсон предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

В среду законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
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