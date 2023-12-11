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ТАСС

NYT: неопределенность по поводу помощи США Украине приводит к хаосу при планировании ВСУ

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Источник изображения: AP Photo/ Hanna Arhirova

По словам директора направления Европы, России и Евразии американского Центра стратегических и международных исследований Макса Бергмана, Вооруженные силы Украины не имеют представления, сколько у них будет в наличии боеприпасов

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Отсутствие определенности по поводу будущих объемов военной помощи Киеву со стороны США приводит к "хаосу" при планировании в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT).

"Украина не знает, как осуществлять планирование в отношении будущих месяцев, поскольку они [ВСУ] не имеют представления, сколько у них будет в наличии боеприпасов", - отметил директор направления Европы, России и Евразии американского Центра стратегических и международных исследований Макс Бергман. Эксперт добавил, что сокращение военной помощи со стороны США и неопределенность по поводу ее объемов в будущем "сеют хаос" в процессе планирования ВСУ.

Ранее издание сообщило, что за последние месяцы количество оружия, которое поступает на Украину, существенно снизилось. В качестве причины подобной тенденции NYT указывает, что чиновники Пентагона пытаются "растянуть" оставшиеся для поддержки Киева средства и сокращают стоимость каждого нового пакета помощи. Так, в этом месяце и в конце ноября Вашингтон смог отправить вооружения на суммы в $100 млн и $175 млн соответственно, в то время, как в начале января этого года суммы его единовременных поставок достигали $2,8 млрд.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

В среду законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то, что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы. 

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Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
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