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Российским военным передали запчасти для «Корнета»

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Военнослужащий ВС РФ несет противотанковый ракетный комплекс «Корнет»
Военнослужащий ВС РФ несет противотанковый ракетный комплекс «Корнет».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) досрочно передал запасные части, инструменты и принадлежности (ЗИП) для противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет». Об этом сообщила пресс-служба концерна «Калашников».

«Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения досрочно завершил поставки комплектов ЗИП групповой в адрес заказчика. Он предназначен для обслуживания и ремонта прицелов-приборов наведения 1П45-1, разработанных для противотанкового ракетного комплекса "Корнет"», — говорится в сообщении.

Прицел-прибор наведения 1П45-1 предназначен для управления ракетой ПТРК. Прибор позволяет сохранять устойчивое управление боеприпасом при возникновении различных естественных помех, включая пожары и взрывы.

Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили о досрочном выполнении государственного оборонного заказа на 2023 год по ракетам для ПТРК «Корнет».

В сентябре журнал Military Watch писал, что ПТРК «Корнет» поразили все основные западные танки.

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Страны
Россия
Продукция
Корнет
Компании
Высокоточные комплексы
ЦНИИТОЧМАШ
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