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В США назвали главную угрозу танкам Запада в зоне СВО

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Российский военнослужащий в зоне спецоперации производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса "Корнет"
Российский военнослужащий в зоне спецоперации производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса "Корнет".
Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» поразили все основные западные танки. Об этом пишет американский журнал Military Watch.

Издание называет российский ПТРК мощнейшей установкой и главной угрозой танкам Запада в зоне специальной военной операции (СВО).

Журнал обращает внимание на распространившийся в интернете ролик уничтожения из «Корнета» танка Challenger 2. «Это серьезная победа для системы, которую используют в основном в качестве переносного оружия, но иногда устанавливают и на легкие транспортные средства», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что за свою историю «Корнету» удалось уничтожить все основные танки западного производства: американский Abrams, израильский Merkava 4, немецкий Leopard 2 и британский Challenger 2.

Ранее обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик отметил, что потеря Украиной 1 из 14 британских танков Challenger 2 будет ощущаться тяжело.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Challenger 2
Leopard-2
Merkava
Корнет
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