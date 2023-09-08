В США назвали главную угрозу танкам Запада в зоне СВО

Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» поразили все основные западные танки. Об этом пишет американский журнал Military Watch.
Издание называет российский ПТРК мощнейшей установкой и главной угрозой танкам Запада в зоне специальной военной операции (СВО).
Журнал обращает внимание на распространившийся в интернете ролик уничтожения из «Корнета» танка Challenger 2. «Это серьезная победа для системы, которую используют в основном в качестве переносного оружия, но иногда устанавливают и на легкие транспортные средства», — говорится в публикации.
Издание напоминает, что за свою историю «Корнету» удалось уничтожить все основные танки западного производства: американский Abrams, израильский Merkava 4, немецкий Leopard 2 и британский Challenger 2.
Ранее обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик отметил, что потеря Украиной 1 из 14 британских танков Challenger 2 будет ощущаться тяжело.